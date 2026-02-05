この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

仕事納めも終わった2025年末。実家でのんびりしていたら、取引先からメッセージが届きました。「年末だけど、新しい仕事かな？」と開いたところ……。

このお仕事は、今年いっぱいで終了します。今までありがとうございました。

えっ！！！

私は、企業から発注を受けて記事を納品するフリーランスのライターです。キャリアは10年以上ありますから、継続受注していた仕事の終了は何度も経験してきました。

ただ今回は、いつもよりショックが大きかった。「この仕事はライターへの発注をやめ、AI（人工知能）で内製することになりました」と言われたからです。

初めて「AIに仕事を奪われた」瞬間でした。

AIに仕事を奪われてショックを受けているライター（Nano Banana Proで作成。以下、同）

「AIでラクになった」と思った途端に

ついに来たか……。

打ち切られたのは、生成AIが普及する前から受注していた仕事でした。当初は全て手作業で書いていましたが、ここ数年はAIに草稿を書いてもらったり、情報の補足をお願いしたり、誤字脱字チェックを任せたりしていました。

それだけに、こんな予感がありました。「クライアントが直接AIを使えば、私、いらなくなるんじゃないか？」と。

私も、100％AIに任せていたわけではありません。生成された文章を確認し、構成が妥当か、内容が必要十分か、うそを追加していないかどうかを見て修正していましたし、ほぼ全て書き直したり、構成をまるっと変えたりすることもありました。

原稿料分の付加価値は提供していた自負があります。ただ、生成AI普及前より、仕事の労力が減っていたことも事実。「ラクになったなあ」とありがたがっていたら、クビを切られました。

編集現場でもライターへの発注は減っている、らしい

この件を、社員編集者の知人に話してみると、シビアな現状が見えてきました。