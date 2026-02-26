この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

「仕事がなくなる」は、本当に不幸か？

AI（人工知能）に仕事を奪われる――ホワイトカラーにとって耳が痛いこの話題。できるだけ目をそらしていたいけれど、逃げられそうにありません。

筆者は2025年末、AIに1つの仕事を取って代わられました。エンジニアの方々も、AI時代に生き残れるかどうか戦々恐々としていると聞きます。

40代後半の筆者ですら“AI失業”が怖いのですから、キャリアの浅い若い人の不安はさらに大きいようです。その不安は学生にも波及し、中高生は「将来AIに奪われない仕事」を探して必死になっていると聞きます。

でも、怖がって絶望するだけではつまらない。あえて前を向くために、「AIに仕事を奪われて起きる“いいこと”」を考えてみます。

仕事を奪われる←AIが仕事してくれている

思い出してみてください。AIが現れて、“これまでと同じ仕事”がどれぐらいラクになったかを。AIに仕事を奪われる前に、「AIが仕事してくれている」のは事実です。

ライター業では、“脳の負担”が劇的に減りました。資料をAIに要約してもらうことで、読み込む疲れが軽減されたし、下書きまでAIに任せることで、1行目を書き始めるつらさから解放されました。未経験の分野もAIに聞きながら書けるので、チャレンジしやすくなりました。

そろそろ確定申告の季節ですが、毎年憂鬱（ゆううつ）だった記帳、申告作業も、AIのおかげでかなりラクになっています。「この数字の処理はどうすれば」とか、「会計SaaS（Software as a Service）の使い方が分からない」など困って手が止まったとき、「ChatGPT」や「Gemini」に聞けば、ほとんどの疑問をサラッと解決してくれるからです。

最近、「『Claude Code』を使えば確定申告は一瞬で終わる」という投稿を「X」（旧：Twitter）で見ました。Claude CodeなどプログラミングAIを使いこなせる人ならば、確定申告などのルールが決まった作業は、簡単に自動化できるようです。いいなあ！

AIが奪うのは「仕事」であって「お金」ではない