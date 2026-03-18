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AI（人工知能）活用やDX（デジタルトランスフォーメーション）のコンサルティング企業AI HYVEと生成AIシステム企画・開発・導入支援を行うN-3は2026年2月12日、行政サービスをAIエージェントから利用可能にする「リモートMCPサーバー」を無料で公開したと発表した。

本取り組みは、「バイブコーディングの普及および行政データ活用の推進による生産性向上」を目的とし、AI HYVEが提供する次世代SES（System Engineering Service）を通じて蓄積した知見を社会に還元する取り組みの一環だとしている。今回は両社共同で、N-3のドメイン上でリモートMCP（Model Context Protocol）サーバを公開した。

MCP公式レジストリに掲載し3領域のAPIを提供

今回公開されたMCPサーバは、「ChatGPT」「Gemini」「Claude」などMCPに対応したクライアントからの接続を可能にするもので、公式の「MCP Registry」に公開されている。「e-Gov APIカタログ」に掲載される行政APIの中から、まずは3領域を選定して提供を開始した。