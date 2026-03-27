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連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンを可搬性のある形式に書き出す「Export-VM」コマンドレットです。

目次 Export-VMの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンをエクスポートする

複数の仮想マシンをエクスポートする

実行中の仮想マシンをエクスポートする



Export-VMコマンドレットとは？

Hyper-Vホスト上で稼働する仮想マシンを他のHyper-Vホストに移動したい場合、同じネットワーク上に移動先のHyper-Vホストが存在していれば、本連載第154回で紹介した「Move-VM」コマンドレットで移動できます。

例えば、ネットワークに接続していないHyper-Vホストへ仮想マシンを移動するというシナリオを考えてみましょう。

対象のHyper-Vホストにオフラインで移動させる必要があるため、仮想マシンの構成ファイルや仮想ハードディスクを可搬性のあるメディア（USBドライブなど）に書き出す必要があります。

その際には、仮想マシンを構成する各種ファイルを漏れなくコピーする必要があり、これを手動で実施した場合にはコピー漏れなどで移動先のHyper-Vホストで読み込みできないという事故が発生することも考えられます。

このため、Hyper-Vには「エクスポート」という機能があり、これを用いることで仮想マシンの構成ファイルや仮想ハードディスクを読み込み可能な形式で単一のフォルダに書き出すことができます。

この操作をGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」で行う場合は、仮想マシンを選択して「エクスポート」を実行し、書き出すフォルダを指定します。こうすることで、仮想マシンを構成する全ファイルを読み込み可能な形式で書き出すことができます（画面1）。

画面1 「Hyper-Vマネージャー」で「エクスポート」を選択することで、仮想マシンを構成する全ファイルを単一のフォルダに書き出すことができる

エクスポート操作はPowerShellでも実施可能で、今回紹介するExport-VMコマンドレットを使用します。

【注】Export-VMは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットです。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Export-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Name 仮想マシン名を指定する -Path エクスポート先のフォルダ名を指定する -CaptureLiveState 実行中の仮想マシンのエクスポート方式を指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想マシンをエクスポートする場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンをエクスポートする

必須オプションである「-Name」オプションでエクスポートする仮想マシン名を、「-Path」オプションでエクスポート先のフォルダを指定してExport-VMコマンドレットを実行することで、仮想マシンをエクスポートできます（画面2）。なお、Export-VMコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。