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連載目次

対象：Windows 11



Windows 11の「通知が邪魔」「ボタンが使いにくい」を解消！

入学や入社で新しいPCを手にする機会が多い季節だ。Windows 11は初期状態ではデザイン性が優先されているが、勉強や仕事で使うなら効率性を重視したカスタマイズが欠かせない。本Tech TIPSでは、通知管理からクリップボードの履歴、視覚負荷の軽減まで、実務に直結する設定術を解説する。「仕事ができる」PC環境を整えよう。



入学や入社のシーズンでは、新たなPCを購入したり、支給されたりすることも多いだろう。特に「仕事」に使うPCとなると、これまでとは異なる配慮が必要になる。Windows 11の初期状態はデザイン性が高い半面、ビジネスシーンでは視覚的なノイズとなり得る要素も含まれているからだ。

そこで本Tech TIPSでは実務に直結するデスクトップ環境のカスタマイズ術をまとめてみた。この設定を参考に「仕事ができる」PC設定を目指してほしい。

おせっかいな通知をコントロールして仕事に集中するには

チャットやメールの通知が届くと作業を中断し、チャットやメールの対応をしていないだろうか。思考が分断されると、集中力を取り戻すまでに時間がかかり、本来の業務でミスを誘発する恐れもある。場合によっては、本来しなければならない作業を忘れてしまうといったミスも起こしがちだ。

Windows 11では、「設定」アプリの［システム］−［通知］を選択して開く「通知」画面で、アプリごとに通知を制御できる。アプリの更新通知などは不要なので「オフ」にする一方、SlackやTeamsは「オン」にしておく、といったことが可能だ。

特に、プレゼンテーションの最中に私的なメッセージや機密性の高い通知が画面に表示される事態は避けなければならない。「通知」画面の「応答不可を自動的にオンにする」欄を展開すると、「ディスプレイを複製するとき」という項目がある。ここにチェックを入れておけば、プロジェクターなどを接続してディスプレイを複製表示している場合に、自動的に通知が「オフ」になる。

通知の応答不可を設定する

プロジェクターなどに画面を表示している場合に通知が表示されるのを自動で防ぐことが可能だ。「通知」画面の「応答不可を自動的にオンにする」欄を展開して、「ディスプレイを複製しているとき」にチェックを入れておけば、画面を複製表示している場合には通知が表示されなくなる。



また、タスクバーの時計をクリックすると表示される「フォーカス」ボタンを活用すれば、設定した時間内は通知を抑制し、集中作業に没頭できる環境を即座に構築できる。

フォーカスを使う

タスクバーの時計をクリックすると、カレンダーの下に「フォーカス」ボタンが表示される。左側で通知を抑制したい時間を設定し、［フォーカス］ボタンをクリックすると、その間、通知が表示されなくなる。



慣れた位置に［スタート］ボタンを移動する

Windows 11の標準では、［スタート］ボタンがタスクバーの中央に配置されている。従来のWindows OSに慣れているユーザーにとっては、操作に戸惑う要因の一つだ。