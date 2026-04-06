この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

JFEスチールは全製鉄所および製造所の基幹システムを、従来のメインフレーム（IBM・富士通製）からオープン環境に完全に移行した。2020年10月に着手したもので、同プロジェクトが完了したことを2026年2月26日に発表した。

2025年12月に西日本製鉄所（福山地区）と東日本製鉄所（千葉地区）の移行が完了し、全地区での刷新を終えた。当初計画から約2年前倒しでの完遂になったという。

約2億ステップの基幹システムを完全移行

JFEスチールの基幹システム刷新のプロジェクトは、JFEシステムズ、アクセンチュア、TISが支援した。プロジェクトは2020年10月に着工し、2025年12月に完工した。総投資額は約1100億円。 従来システムは「COBOL」「PL/I」（IBM開発の言語）、「アセンブラ」で構築されていたが、新システムでは「Java」に移行した。システム規模は約2億ステップに及ぶ。 業務ロジックを継承しつつオープン化 同社製造部門の基幹システム刷新では、汎用（はんよう）的なパッケージ適用ではなく、製造現場で蓄積された業務ロジックを維持する方針を採用した。業務の取捨選択を行い、継続すべき機能はレガシー言語からオープン言語に変換し、プラットフォームは最新のクラウド環境へ移行した。 当初計画では2027年度末完了予定だったが、2年前倒しとなる5年2カ月で完遂した。 JFEスチールは今後、豊富に蓄積したデータ資産をデータサイエンスやAI（人工知能）を通じて活用し、生産性向上や操業安定化の実現を目指すとしている。