AWS、「AWS App Runer」「Amazon WorkMail」など一部サービスの提供・新規受付終了導入企業は移行が必要

AWSは一部サービスのメンテナンスモードへの移行や提供終了予定を発表した。新規顧客の受け入れ停止やサポート終了の時期が明示されており、導入ユーザーは移行が必要となる。

» 2026年04月09日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Amazon Web Services（AWS）は2026年3月31日（米国時間）、複数のAWSサービスおよび機能に関する提供状況の変更を発表した。

　変更は「メンテナンスモード移行」（新規受付停止）、「サンセット」（終了予定）、「サポート終了」の3カテゴリーに分類される。

既存システムへの影響は？　メンテナンスモードに移行するサービス

　以下のサービスおよび機能は、2026年4月30日以降、新規顧客は利用できなくなる。既存ユーザーは引き続き利用可能で、AWSは運用とサポートを継続するとしている。

  • 「Amazon Application Recovery Controller」（ARC）のReadiness Check機能
  • 「Amazon Comprehend」のTopic Modeling、Event Detection、Prompt Safety Classification機能
  • 「Amazon Rekognition」のStreaming EventsおよびBatch Image Content Moderation機能
  • 「Amazon Simple Notification Service」（SNS）のMessage Data Protection機能
  • 「AWS App Runner」
  • 「AWS Audit Manager」
  • 「AWS CloudTrail Lake」（新規顧客の受け入れ停止は2026年5月31日）
  • 「AWS Glue」のRay Jobs機能
  • 「AWS IoT FleetWise」

終了予定に入るサービス

　以下のサービスは終了予定に移行し、2027年3月31日に運用とサポートを終了するという。該当ユーザーは移行先となる代替サービスを確認し、計画的な移行が求められる。

  • 「Amazon RDS Custom for Oracle」
  • 「Amazon WorkMail」
  • 「Amazon WorkSpaces Thin Client」
  • 「AWS Service Management Connector」

サポート終了済みのサービス

　「Amazon Chime SDK」のProxy Sessions機能は2026年3月31日をもってサポートを終了し、利用できなくなった。

　AWSは、該当するユーザーに対し、移行ガイドやサポートを通じて支援していくという。

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