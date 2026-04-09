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Amazon Web Services（AWS）は2026年3月31日（米国時間）、複数のAWSサービスおよび機能に関する提供状況の変更を発表した。

変更は「メンテナンスモード移行」（新規受付停止）、「サンセット」（終了予定）、「サポート終了」の3カテゴリーに分類される。

既存システムへの影響は？ メンテナンスモードに移行するサービス

以下のサービスおよび機能は、2026年4月30日以降、新規顧客は利用できなくなる。既存ユーザーは引き続き利用可能で、AWSは運用とサポートを継続するとしている。

「Amazon Application Recovery Controller」（ARC）のReadiness Check機能

「Amazon Comprehend」のTopic Modeling、Event Detection、Prompt Safety Classification機能

「Amazon Rekognition」のStreaming EventsおよびBatch Image Content Moderation機能

「Amazon Simple Notification Service」（SNS）のMessage Data Protection機能

「AWS App Runner」

「AWS Audit Manager」

「AWS CloudTrail Lake」（新規顧客の受け入れ停止は2026年5月31日）

「AWS Glue」のRay Jobs機能

「AWS IoT FleetWise」 終了予定に入るサービス 以下のサービスは終了予定に移行し、2027年3月31日に運用とサポートを終了するという。該当ユーザーは移行先となる代替サービスを確認し、計画的な移行が求められる。 「Amazon RDS Custom for Oracle」

「Amazon WorkMail」

「Amazon WorkSpaces Thin Client」

「AWS Service Management Connector」 サポート終了済みのサービス 「Amazon Chime SDK」のProxy Sessions機能は2026年3月31日をもってサポートを終了し、利用できなくなった。 AWSは、該当するユーザーに対し、移行ガイドやサポートを通じて支援していくという。