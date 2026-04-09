AWSは一部サービスのメンテナンスモードへの移行や提供終了予定を発表した。新規顧客の受け入れ停止やサポート終了の時期が明示されており、導入ユーザーは移行が必要となる。
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Amazon Web Services（AWS）は2026年3月31日（米国時間）、複数のAWSサービスおよび機能に関する提供状況の変更を発表した。
変更は「メンテナンスモード移行」（新規受付停止）、「サンセット」（終了予定）、「サポート終了」の3カテゴリーに分類される。
以下のサービスおよび機能は、2026年4月30日以降、新規顧客は利用できなくなる。既存ユーザーは引き続き利用可能で、AWSは運用とサポートを継続するとしている。
以下のサービスは終了予定に移行し、2027年3月31日に運用とサポートを終了するという。該当ユーザーは移行先となる代替サービスを確認し、計画的な移行が求められる。
「Amazon Chime SDK」のProxy Sessions機能は2026年3月31日をもってサポートを終了し、利用できなくなった。
AWSは、該当するユーザーに対し、移行ガイドやサポートを通じて支援していくという。
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