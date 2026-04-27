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NVIDIAは2026年3月16日（米国時間）、AIファクトリー（大規模なAI学習・推論基盤）向け推論OSS（オープンソースソフトウェア）である「NVIDIA Dynamo 1.0」の一般提供を開始した。

複数の業界でエージェント型AIシステムの本番稼働が進むにつれて、サイズやモダリティ、そしてパフォーマンス要件の異なるリクエストが、予測不能な突発的トラフィックとして押し寄せるようになった。こうした背景の下、データセンターにおける推論のスケーリングが急務であり、AIワークロードを処理するためのリソースを統合管理（オーケストレーション）することが求められている。

コンピュータのOSがハードウェアとアプリケーションを調整するように、Dynamo 1.0はAIファクトリーの分散OSのように機能し、クラスタ全体のGPUとメモリリソースを統合管理して、AIワークロードを処理するという。

NVIDIAによると、最新の業界ベンチマークにおいて、Dynamo 1.0は同社の「Blackwell GPU」の推論性能を最大7倍向上させ、トークンコストの削減に寄与したという。

NVIDIAの創業者兼CEO（最高経営責任者）のジェンスン・フアン氏は「推論は知能のエンジンであり、全てのクエリ、エージェント、アプリケーションを駆動している」とした上で、DynamoをAIファクトリー向けの基盤ソフトウェアと位置付けている。

Dynamo 1.0は推論作業をGPU間で分散させ、データをGPUと低コストのストレージ間で移動させる。これにより無駄な処理を削減し、メモリの制限を緩和する。エージェント型AIや長いプロンプトに対しては、過去のターンから最も関連性の高い「短期メモリ」を既に持っているGPUにリクエストをルーティングし、不要になったメモリをオフロードする。

Dynamoは現在、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloudなど主要なクラウド環境でサポートされている。

オープンソースエコシステムとの統合

NVIDIAは、DynamoとLLM（大規模言語モデル）の推論を高速化するオープンソースの高性能ライブラリ「TensorRT-LLM」を、「LangChain」「llm-d」「LMCache」「SGLang」「vLLM」などの主要フレームワークに統合している。

メモリ管理を改善する「Dynamo KV Block Manager」（KVBM）や、GPU間の高速データ転送を実現する「NVIDIA Inference Xfer Library」（NIXL）、スケーリングを簡素化する「NVIDIA Grove」などのコアモジュールは、単独で利用可能だ。

また、オープンソースフレームワークにネイティブ統合できるよう、TensorRT-LLMのCUDAカーネルを「FlashInfer」プロジェクトに提供している。

採用企業・クラウド事業者

NVIDIAの推論プラットフォームは、主要なクラウドサービスからAIネイティブ企業まで、AIエコシステム全体で幅広くサポートされている。AIワークロードを支える基盤として、以下の主要企業・サービスが同プラットフォームを採用している。