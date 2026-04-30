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Microsoftは2026年3月17日（米国時間）、英国ケンブリッジのMicrosoft Research Labが開発したMicroLEDを使用するデータセンター向け新通信技術を公開した。2027年後半の商用化を目指し、業界パートナーとの連携を進める。

銅線は「単一ラック内」で短い、光ファイバーは温度やほこりで性能低下

新技術の核となるのは、市販の安価なMicroLEDと、医療用内視鏡にも使われるイメージングファイバーの組み合わせだ。

従来の光ファイバーが単一のコア（光伝送部）で高速信号を送るのに対し、イメージングファイバーは内部に数千のコアを持つ。MicroLEDから発せられた光を、数千の並列チャネルを通して1本のケーブルで伝送できる点が特徴だ。

現在のデータセンターで使用される主な通信ケーブルは2種類ある。銅線ケーブルは高速で高信頼性だが、伝送距離は約2メートルに限られ、主に単一ラック内のGPU接続に使われる。光ファイバーケーブルは長距離伝送が可能だが、温度変化やほこりの影響を受けやすく、消費電力に課題がある。