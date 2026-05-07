Check PointはAIインフラ向けのセキュリティ設計指針「AI Factory Security Blueprint」を発表した。プライベートAIインフラにおいてハードウェア層からアプリケーション層までを保護するレファレンスアーキテクチャとなっている。
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GPUを採用したAIインフラの構築が加速する一方で、企業のセキュリティ対策はAI活用のスピードに追い付いていない。こうした課題が目立ってくる中で、Check Point Software Technologies（以下、Check Point）が2026年3月23日（米国時間）、AIインフラ向けのセキュリティ設計指針「AI Factory Security Blueprint」を公開した。プライベートAIインフラにおいて、ハードウェア層からアプリケーション層までを包括的に保護するためのレファレンスアーキテクチャとなっている。
AI Factory Security Blueprintは、NVIDIAのDPU（データ処理ユニット）「BlueField」を基盤に、AIファクトリー（AIモデルの学習や推論のためのインフラ）の全階層に「ゼロトラスト」を組み込むための設計指針を提供し、ハードウェアからアプリケーションまでを統合的に保護することが目的。
企業は知的財産の保護やデータ主権への対応、クラウドコストの抑制などを目的に、プライベートAIインフラの構築を重視し始めている。しかし、AIインフラを急速に構築することにセキュリティの整備が追い付かないケースが多いとCheck Pointは指摘する。
AI向けのコンピューティング環境は、GPUクラスタや分散トレーニングパイプライン、大規模データレイク、リアルタイム推論APIなどを組み合わせて構成される。従来のセキュリティツールが想定していない攻撃対象領域（アタックサーフェス）を生み出しているという。
脅威の範囲は多岐にわたる。
AI Factory Security Blueprintは、以下4つのレイヤーでの保護策を定義している。
AI Factory Security Blueprintは、CISA（米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁）の「セキュリティバイデザイン」原則に準拠している。稼働中のシステムに後からセキュリティを追加するのではなく、ファブリック、ハードウェア、オーケストレーションの各層に最初からセキュリティを組み込む考え方を採用する。
またAIガバナンスフレームワークとしては
に準拠する。
以下の規制対応にも活用できるとしている。
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