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IT人材サービスを手掛けるINSTANTROOMは2026年3月23日、「TypeScript」の案件数やフリーランスエンジニアの待遇をまとめた調査レポート「TypeScriptエンジニア案件の調査レポート」を発表した。同レポートは、同社の案件検索サイト「フリーランスボード」が2024年2月1日〜2026年3月23日に掲載した、4万2248件の求人情報を基にしている。

気になるプログラミング言語別「年収ランキング」を確認

レポートによると、2026年3月時点でTypeScript案件の数は全体の9.15％を占め、プログラミング言語別の案件数ランキングで5位だった。TypeScript案件の平均年収は952万円で、年収ランキングでも5位に入った（図1）。データ分析やAI用途で用いられる「Python」の944万円を上回り、基幹システム開発で普及している「Java」の857万円からは95万円高い。3位以上は1000万円を超えており、1位と20位の差は235万円だ。

図1 プログラミング言語の案件別平均年収ランキング（出典：INSTANTROOMのプレスリリース）《クリックで拡大》 2026年3月時点のTypeScript案件におけるテレワーク比率は、完全テレワーク（フルリモート）が40.2％、一部テレワーク（一部リモート）が51.0％で、合計91.2％に達した（図2）。常駐は8.8％だった。 図2 TypeScript案件のテレワーク比率（出典：INSTANTROOMのプレスリリース） フレームワーク別の案件数1位は「React」 月額単価1位は「Next.js」 TypeScriptのフレームワーク（ランタイムを含む）別案件数は「React」が2万5102件で最多となり、「Vue.js」（1万185件）、「Node.js」（6734件）、「Next.js」（6200件）、「Angular」（2473件）が続いた。月額単価はNext.jsが80.6万円で最も高く、「NuxtJS（Nuxt）」（80.3万円）、React（79.2万円）、Node.js（79.1万円）、「React Native」（78.7万円）の順となった（図3）。 図3 TypeScriptフレームワーク別の月額単価（出典：INSTANTROOMのプレスリリース） 2026年3月時点のTypeScript案件の数を業界別に見ると、サービス（3654件）が最多となり、上位5業界で全体の約27.2％を占めた。職種別ではフロントエンドエンジニア（1万64件）が最多となった。バックエンドエンジニア（9565件）、インフラエンジニア（8161件）、サーバサイドエンジニア（7753件）、アプリケーションエンジニア（3786件）が続いた。