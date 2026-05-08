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Googleは2026年3月25日（米国時間）、「Gemini」を利用するアプリの開発を支援するスキル「Gemini API skills」を「GitHub」で公開した。

大規模言語モデル（LLM）は特定の時点で学習が固定されるため、新しいライブラリのリリースやSDKのアップデート、ベストプラクティスの進化に対応できないという「知識のギャップ」が生じる。Googleは、この課題を解決するために独自のスキル、Gemini API skillsを開発したという。

Gemini API skillsの構成

スキルは以下の基本的な命令セットで構成されている。

APIの高レベルな機能セット

各プログラミング言語向けの現行モデルとSDK

各SDK向けの基本サンプルコード

ドキュメントのエントリポイント（情報源として最新情報の参照を促す）

Gemini API skillsはGitHubから入手可能で、「gemini-api-dev」「vertex-ai-api-dev」「gemini-live-api-dev」「gemini-interactions-api」といったアプリ構築スキルが公開されている。

117のプロンプトでスキルを評価した結果

Googleは、「Python」または「TypeScript」で「Gemini SDK」を使用するコードを生成する117のプロンプトで構成された評価ハーネスを作成し、スキルなしとスキルありの両方でテストした。古いSDKを使用した場合は「失敗」と判定した。 Gemini APIスキルあり（SKILL）とスキルなし（VANILLA）のモデル別「正解」率（提供：Google） その結果、スキルを追加することで正しいAPIコードを生成する能力が大幅に向上した。Gemini 3 Flashでは87.2％（スキルなし：6.8％）、Gemini 3.1 Proでは96.6％（スキルなし：28.2％）に達した。 Gemini 3.1 Proでは、ほぼ全てのカテゴリーでスキルの効果が認められた。旧型の2.5シリーズモデルも恩恵を受けるが、最新モデルほどではなかった。推論機能を強化した最新モデルを使用することで、大きな違いが生まれることが明らかになった。 課題と今後の展開 Googleは、エージェント向けのREADMEファイル「AGENTS.md」を通じた直接命令の方が、スキルよりも効果的な場合があるというVercelの調査結果にも言及している。現時点ではスキルの更新の仕組みが整備されておらず、ユーザーが手動で更新しない限り古い情報がワークスペースに残る可能性があるという課題も指摘した。 今後はMCP（Model Context Protocol）を直接活用してSDKの情報をリアルタイムで提供する方法なども模索するとしている。