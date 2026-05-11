CNCFは、Kubernetes向けの分散推論フレームワーク「llm-d」をSandboxプロジェクトとして採択したことを発表した。
クラウドネイティブ技術の標準化団体「Cloud Native Computing Foundation」（CNCF）は2026年3月24日（米国時間）、Kubernetes向け分散推論フレームワーク「llm-d」を、Sandbox（実験段階）プロジェクトとして採択したことを発表した。
llm-dは2025年5月、Red Hat、Google Cloud、IBM Research、CoreWeave、NVIDIAの共同プロジェクトとして発足した。その後、Advanced Micro Devices（AMD）、Cisco Systems、Hugging Face、Intel、Lambda、Mistral AI、さらにカリフォルニア大学バークレー校とシカゴ大学の支援者も参画している。
今後はLinux Foundationの傘下で開発が継続される。
生成AIが研究段階から本番環境へ移行する中、プラットフォームエンジニアリングの現場では新たな課題が浮上している。
過去のやりとりを記憶するステートフルな特性を持つAI推論は、レイテンシ（遅延）に敏感で、その処理コストはプロンプトの長さやキャッシュの局所性、モデルの実行フェーズによって大きく変動する。
しかし、従来のKubernetesにおけるルーティングやオートスケーリングの仕組みはこうした推論の状態を認識できないため、非効率な配置やキャッシュの断片化、負荷時の予測不能なレイテンシを招いていた。
llm-dはこの課題を解決するため、「KServe」などの上位コントロールプレーンと、「vLLM」などの下位推論エンジン間のギャップを埋めるKubernetesネイティブの事前統合された分散推論フレームワークとして設計されているという。
llm-dはCNCFエコシステムに以下の機能を提供するとしている。
llm-dのv0.5のベンチマーク（Qwen3-32B、vLLMポッド8台、NVIDIA H100 16枚構成）では、マルチテナントSaaSのユースケースにおいて、llm-dの推論スケジューリングがほぼゼロのTTFT（最初のトークンが生成されるまでの時間）を維持しながら約12万トークン毎秒のスループットを達成。一方、同条件の標準Kubernetesサービスは負荷増大とともに急速に性能が低下した。
llm-dは「well-lit paths」（明るく照らされた道）という設計思想を掲げている。不安定なブラックボックスを構築するのではなく、実際の負荷環境で検証済みの本番向けデプロイパターンをユーザーに提供するという方針だ。
llm-dのミッションは、「あらゆるモデル、あらゆるアクセラレーター、あらゆるクラウド」で最先端の推論性能を実現することであり、NVIDIA、AMD、Googleなどのハードウェアに依存しない設計となっている。
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