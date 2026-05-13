Palo Alto Networksは2026年5月6日（現地時間）、同社のファイアウォールOS「PAN-OS」に深刻な脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2026-0300」が存在すると発表した。

対象となる機能は「User-ID Authentication Portal」、別名「Captive Portal」と呼ばれるもので、「PA-Series」や「VM-Series」ファイアウォールが影響を受ける。

同脆弱性は「CVE-2026-0300」として識別されている。バッファーオーバーフローの脆弱性とされ、未認証の攻撃者が細工済みパケットを送信すると、root権限下で任意のコードが実行される可能性がある。共通脆弱性評価システム（CVSS）のスコアは9.3、深刻度「緊急」（Critical）と評価されている。

CVE-2026-0300は、次の2点を同時に満たす場合に悪用が可能だ。一つは「User-ID Authentication Portal」の有効化、もう一つは外部からアクセス可能なインタフェースに、「Response Pages」を有効にした管理プロファイルを割り当てていることだ。

影響範囲はPAN-OS 12.1、11.2、11.1、10.2系統の複数版に及ぶ。PAN-OS 12.1系では12.1.4-h5未満、12.1.7未満が対象。11.2系では11.2.4-h17未満、11.2.7-h13未満、11.2.10-h6未満、11.2.12未満が影響下に入る。11.1系では11.1.4-h33未満、11.1.6-h32未満、11.1.7-h6未満、11.1.10-h25未満、11.1.13-h5未満、11.1.15未満が対象。10.2系では10.2.7-h34未満、10.2.10-h36未満、10.2.13-h21未満、10.2.16-h7未満、10.2.18-h6未満が該当する。

Palo Alto Networksは緩和策として、信頼済みゾーンへのアクセス制限や、外部用インタフェースでのResponse Pages無効化、不要環境での機能停止を勧告している。また「Threat Prevention」契約者は、特定のThreat ID（510019）を有効にすることで攻撃をブロック可能だが、これにはPAN-OS 11.1以降が必要となる。

米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）はこの脆弱性を「既知の悪用された脆弱性カタログ」（KEV：Known Exploited Vulnerabilities Catalog）に追加した。

今回の脆弱性は認証不要でroot権限でのコード実行が可能となる性質を持つ。境界防御装置そのものが侵害対象となる点から、企業ネットワーク全体に波及する危険もある。運用部門は外部公開状態の確認、管理プロファイル設定の点検、不要機能の停止、修正版の適用準備など対応が求められる。