Anthropicは2026年4月14日（米国時間）、デスクトップ向けのエージェント型コーディングツール「Claude Code」を刷新した。新しいUI（ユーザーインタフェース）は、複数セッションを管理するサイドバー、ワークスペースを整理するためのドラッグ＆ドロップ式レイアウト、統合ターミナルとファイルエディタを搭載しており、性能と操作性の改善も含まれるという。

多くの開発者に、エージェント型コーディングスタイルが浸透している。1つのプロンプトを入力して待つのではなく、あるリポジトリではリファクタリングを、別のリポジトリではバグ修正を、さらに別のリポジトリではテスト作成を実行し、意図しない挙動があれば軌道修正を指示するといった開発スタイルが主流となりつつある。

Anthropicは、Claude Codeの新しいUIは「多くの作業が同時進行し、開発者がオーケストレーションの立場に立つ」という、現在のエージェント型コーディングの実態に合わせて再設計したと説明している。

新しいサイドバーの機能

新しいサイドバーは、アクティブなセッションと最近のセッションを一覧表示する。複数リポジトリにまたがる作業を開始し、結果が届くたびに行き来できる。

サイドバーはステータス、プロジェクト、環境でフィルタリングできる他、プロジェクト別にグループ化してセッションを素早く見つけて再開することも可能だ。セッションのプルリクエスト（PR）がマージまたはクローズされると自動的にアーカイブされ、サイドバーには進行中の作業だけが残る仕組みだ。

タスクの途中で質問したい場合は、「macOS」では［command］＋［;］、「Windows」では［Ctrl］＋［;］キーで「サイドチャット」を開き、会話を分岐させられる。サイドチャットはメインスレッドからコンテキスト（背景情報）を引き継ぐが、メインスレッドには何も戻さないため、タスクの方向性を誤らせない設計になっているという。

アプリケーション内でのレビューとリリース

リニューアルにより、よく使うツールがアプリケーションに統合され、エディタに切り替えずにClaudeの作業内容をレビュー、調整、リリースできるようになった。

統合ターミナル セッションと並行してテストやビルドを実行可能

アプリケーション内ファイルエディタ ファイルを開き、直接編集して保存可能

高速化された差分ビュワー 大規模な変更セットに対応する性能向上

拡張プレビュー HTMLファイルやPDFをアプリケーション内で開けるほか、プレビューペイン内でローカルアプリケーションサーバも実行可能



各ペインはドラッグ＆ドロップに対応する。ターミナル、プレビュー、差分ビュワー、チャットを自分の作業スタイルに合わせたグリッドで配置できる。

CLIプラグインとの互換性とSSH対応

デスクトップ版はCLI（コマンドラインインタフェース）プラグインと同等の機能を備えた。組織でClaude Codeプラグインを中央管理している場合でも、個人でローカルインストールしている場合でも、ターミナルと同じようにデスクトップ版でも動作する。

セッションはローカル環境とクラウドのどちらでも実行できる。SSH（セキュアシェル）対応は「Linux」に加えてmacOSにも拡大されたため、どちらのプラットフォームからでも、リモートマシンでセッションを実行できる。

ビューモードとショートカットの追加

「Verbose」「Normal」「Summary」の3つのビューモードが用意され、Claudeのツール呼び出しプロセスの完全な表示から、結果のみの表示まで、インタフェースを調整できる。またセッションの切り替え、生成、ナビゲーションをする新しいキーボードショートカットが追加された。

macOSでは［Command］＋［/］、Windowsでは［Ctrl］＋［/］キーで全ショートカットリストを確認できる。

「新しい使用量ボタンにより、コンテキストウィンドウとセッションの利用状況を一目で確認できる。新しいClaude Codeは信頼性と速度の面で再構築されており、Claudeが生成する応答をストリーミング表示する」（Anthropic）

これらのアップデートはPro、Max、Team、Enterpriseプランの全てのClaude CodeユーザーおよびClaude API経由で現在利用可能だ。既にインストールしている場合は、アップデートして再起動することで利用できる。