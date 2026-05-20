Cisco Systems（以下、Cisco）は2026年4月2日（米国時間）、年次調査レポート「State of Wireless Report 2026」を公開した。30市場で従業員250人以上の組織に所属する無線ネットワーク分野の意思決定者と技術専門家6098人を対象に、調査会社Sandpiper Research & Insightsが実施した調査に基づく。

8割の組織が5年間でWi-Fi投資を増額

IoT（モノのインターネット）やAIワークロード、4K／8Kストリーミング、AR/VR（拡張現実／仮想現実）といった高帯域アプリケーションの普及に加え、フリーアドレスやBYOD（私物端末の業務利用）といった働き方の変化が、無線ネットワーク刷新の主要な推進力となっている。

これらのニーズに応えるために企業が行っている主要な対応は以下の通り。

80％の組織が過去5年間で無線ネットワーク関連の支出を増加する

29％は同期間に50％以上、予算を増加する

82％が今後4〜5年も予算増を見込む

35％は同期間に50％以上の増額を予定している

無線ネットワーク関連への投資は過去・現在・将来の全ての期間で拡大傾向にあることが明らかになった。

既にネットワークを刷新した組織では、1つの無線ネットワーク投資が複数のビジネス成果を同時に積み重ねて増幅させる「乗数効果」が確認された。報告された主な内容は以下の通り。

78％が業務効率を向上させた

75％が従業員生産性の改善と顧客エンゲージメント（顧客との関係性や利用度の深さ）を強化した

68％が収益へのプラス影響を確認した

無線ネットワーク投資は、業務効率や生産性の向上に加え、顧客エンゲージメントや収益にも波及する複合的な効果を持つことが示された。

AI活用の明暗を分ける「無線のAIパラドックス」と3つの重点領域

レポートはAIが無線ネットワーク関連へのROI（投資対効果）を高める最大の推進力である一方で、運用の複雑化とセキュリティリスクも同時にもたらす「無線のAIパラドックス」を指摘した。

このパラドックスに潜む「複雑さ」「セキュリティ」「人材」という3つの相互に関連する課題を克服した組織は、そうでない組織と比べて4倍以上のROIを達成する可能性が高いとCiscoは指摘する。レポートが「優先的に取り組むべきだ」とした重点領域は以下の3点。

運用の複雑さの低減 98％が無線ネットワーク環境の複雑化を報告。高度な自動化を伴うAIOpsを導入した組織は26％にとどまるが、導入済みの組織では98％が大幅な効率改善を確認している 節約時間は1人当たり1日平均3時間20分（年間850時間超）に上る

無線ネットワークセキュリティリスクの軽減 半数超が無線ネットワークのセキュリティインシデントで金銭的損失を報告。そのうち半数は年間100万ドル（約1億5500万円《1ドル＝約155円換算》）超 被害組織の3分の1超はIoTまたはOT（制御系システム）デバイスの侵害が原因と指摘

無線ネットワーク人材の確保 約9割の無線ネットワークリーダーが有資格者の採用に苦戦。AIやサイバーセキュリティ分野への人材流出が主因とされる 採用困難な組織ではセキュリティインシデントコストが70％高い







Wi-Fi 6E／7の導入が促進

約5分の3の組織が今後1年以内に「Wi-Fi 6E」または「Wi-Fi 7」を導入する計画を示しており、6GHz帯への移行が促進している。

Ciscoのアヌラグ・ディングラ氏（Enterprise Connectivity & Collaboration担当SVP兼GM）は、「企業のワークフォースは、人間とAIエージェント、自動化システムが機械速度で連携する混成チームへ進化している。Wi-Fiは全てのエンドポイントを接続し、全てのやりとりを保護し、運用上のインサイトを引き出す基盤だ。AIは今、企業ネットワークにとって最大の機会であると同時に最大の試練でもある」と述べている。