この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

これまでの連載では、「APIファースト」という設計思想がもたらす変化（第1回）、API環境の拡大によって顕在化する管理課題（第2回）、そして柔軟性と統制を両立するためのAPIガバナンスの考え方とアーキテクチャ（第3回・第4回）を整理してきました。

では、APIファーストとガバナンスは、現実のビジネスや現場でどのように実践されているのでしょうか。ガバナンスの在り方次第で、APIファースト開発の成否が分かれます。

本稿では、業界別の代表的な事例を手掛かりに、APIガバナンスを機能させている組織に共通する成功要因と、失敗を回避するための工夫を読み解いていきます。

1．金融業界――規制順守とオープンAPIの両立

金融業界は、API活用が早期から進む一方、厳格な規制や高いセキュリティ要求から、APIファーストとガバナンスの両立が不可欠です。

具体例として、アラブ首長国連邦（UAE）最大の銀行であるFirst Abu Dhabi Bankの取り組みがあります。同社はモノリシックな既存システムからマイクロサービスへ移行する中で、API管理の統一が課題となっていました。

そこでAPIゲートウェイを中核とした共通基盤を構築し、マルチクラウドおよびオンプレミス環境を横断してAPIを一元管理。認証・制御・接続を標準化することで、開発者はインフラに依存せず、ビジネスロジックに集中できる環境を整備しました。

さらに、認証、レート制御、ログ取得などの共通機能をプラグインとして適用できる仕組みにより、個別開発を削減し、運用コストの抑制と開発スピードの向上を実現しました。コンテナ環境上でのスケーラブルな運用により、新規サービスの提供も加速しています。

金融業界におけるAPIガバナンスの要点は、規制対応やセキュリティを後付けにせず、API基盤の設計段階から組み込むことにあります。

認証・認可・監査・トラフィック制御を共通基盤として整備することで、厳格な統制を維持しながら、新しいサービスや外部連携を迅速に展開できるようになります。

2．小売業──パートナー連携を支える在庫・注文API

小売業では、EC（eコマース）、実店舗、物流、外部マーケットプレースをまたぐ連携が不可欠であり、その中心にあるのが在庫・価格・注文といった基幹データを提供するAPIです。例えば、ECサイト、モバイルアプリ、店舗POS、物流システム、外部マーケットプレースがそれぞれ在庫・価格・注文データを参照する場合、1つのAPI変更が複数チャネルに影響する可能性があります。

そのため、成功事例に共通するのは、APIを「社内連携用」と「外部公開用」に分け、それぞれに異なるガバナンスを適用している点です。外部は安定性と後方互換性、内部は改善スピードを重視することで、影響を最小限に抑えながら連携を加速しています。

グローバルに展開する小売企業では、チャネル増加に伴うAPI変更の影響拡大が課題となっていました。これに対し、API管理基盤を導入して外部APIと内部APIを分離。外部はバージョン管理とレート制御で安定性を確保しつつ、内部はマイクロサービス単位で迅速な更新を可能にしました。さらに、API利用状況の可視化により、チャネルごとのデータ活用を把握し、ビジネス判断にも活用しています。

小売業におけるAPIガバナンスの要点は、外部連携の安定性と、内部改善のスピードを切り分けて設計することにあります。外部向けAPIでは後方互換性やレート制御を重視し、内部APIではマイクロサービス単位での改善を進めることで、顧客体験を止めずにビジネス変化へ素早く対応できます。

3．製造業──IoTと設備制御を支えるAPIガバナンス

製造業では、IoTデバイスや工場設備をAPI経由で制御・監視するケースが増えています。この分野では、APIの可用性やレイテンシが現場の生産性に直結します。

そのため、製造業のAPIガバナンスでは、

APIの安定稼働

障害時の影響範囲の限定

拠点ごとの分散配置

といった観点が重視されます。

また、現場エンジニアがAPIを直接扱うことも多く、開発者体験の良しあしが定着度を左右します。仕様が分かりづらいAPIや承認に時間がかかる仕組みは、現場で敬遠されがちです。

こうした要件に対応する例として、グローバルに複数の製造拠点を持つ企業が、APIゲートウェイを活用して分散環境を統合管理する取り組みがあります。各拠点に分散したAPI基盤のばらつきや、障害時の影響範囲の拡大が課題となっていました。

これに対し、各拠点に配置したAPIゲートウェイを統合的に管理することで、ローカルでの低レイテンシを維持しつつ、共通の認証・ポリシーを適用。さらに、トラフィック制御やフェイルオーバー設計により、障害の波及を防止しています。

加えて、API仕様の標準化とポータル整備により、現場でも扱いやすい環境を構築。設備データの活用や改善サイクルが加速し、現場主導のデジタル化が進展しています。

製造業におけるAPIガバナンスの要点は、現場のリアルタイム性を損なわずに、全社共通の統制を効かせることにあります。拠点ごとに必要な低レイテンシや可用性を確保しながら、認証・ポリシー・監視を共通化することで、現場主導の改善と全体最適を両立できます。

4．「人が守れる」APIガバナンス──成功要因、失敗パターンに学ぶ

業界は異なっていても、APIガバナンスが機能している組織とそうでない組織には、共通するパターンがあります。その分岐点となるのが、「人が守れる形で設計されているかどうか」です。 成功している組織では、まずガバナンスの設計そのものがシンプルに保たれています。守るべきルールは最小限に絞られ、その適用は人手ではなく自動化によって担保されています。 成功要因1：共通ガイドラインと自動化の組み合わせ 成功している企業は、API設計、認証、監査、公開プロセスに関するガイドラインを必要最小限に絞り、その適用を自動化で担保しています。これにより、「守らなければならない」ではなく、「自然と守られる」状態を実現しています。 成功要因2：開発者体験の重視 APIポータルやドキュメント、セルフサービス型の公開フローなどを整備し、開発者が迷わず使える環境を構築している点も重要です。使いやすさを損なわないことが、ガバナンス浸透の前提となります。 一方で、ガバナンスが機能しない組織では、統制のかけ方に偏りが見られます。特に多いのが、中央集権的すぎる統制と、過剰な承認プロセスです。 失敗パターン1：中央集権的すぎる統制 全てを中央で決める統制では、現場の自由度が失われ、結果としてシャドーAPIを招きます。ガバナンスを機能させるには、「守るべきルール」と「現場に委ねる領域」を切り分け、重要なポイントのみを標準化することが重要です。 失敗パターン2：過剰な承認プロセス APIの公開や変更のたびに人手による承認が必要になると、開発は容易に停滞します。あらかじめ定義した基準を満たせば自動的に進む仕組みを整え、人は例外対応に集中する運用が有効です。 まとめ──APIガバナンスは“設計思想の積み重ね” APIファーストとガバナンスの実践は、特定の業界や企業規模に限定されるものではありません。重要なのは、APIを単なる技術要素としてではなく、事業を支える共通基盤として捉え、その扱い方に組織全体で合意することです。 ガバナンスとは、制約を課すための仕組みではなく、持続的な成長とスケーラビリティを支えるための設計思想に他なりません。その思想を現場で無理なく運用できる形に落とし込めるかどうかが、成否を分けるポイントとなります。

次回はいよいよ最終回として、AI・エージェント時代におけるAPI管理とガバナンスの将来像を展望します。APIは単なる連携手段から、知的な振る舞いを支える基盤へと進化しつつあります。本連載の締めくくりとして、その行き着く先を考えていきます。 筆者紹介 帆士 敏博（ほし としひろ） マーケティングディレクター／Kong株式会社 2023年12月にKongへ入社。日本市場におけるマーケティング戦略の立案と実行を統括し、API管理基盤「Kong Konnect」を中心とした製品・ブランドの認知拡大に取り組む。これまで、HERE TechnologiesおよびF5 Networksにおいてマーケティング部門を率い、フィールドマーケティング、プロダクトマーケティング、ブランド戦略など幅広い領域を担当。また、キャリア初期には大手SIerにてネットワーク製品の検証業務に従事し、その後、大手商社向け在庫管理アプリケーションの開発にも携わるなど、エンジニアリングとビジネスの両視点からテクノロジー活用を推進。

