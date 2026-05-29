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2026年3月20日（米国時間、以下同じ）、Microsoftの公式ブログ「Windows Insider Blog」に1本のエントリが掲載されました。タイトルは「Our commitment to Windows quality」（日本語版タイトルは「Windowsの品質向上への取り組み」）、つまり「Windows」の品質へのコミットメントです（画面1）。書き手は同社のパバン・ダブルリ（Pavan Davuluri）氏。Windows + Devices部門を統括するエグゼクティブバイスプレジデント（EVP：Executive Vice President）、つまりCEO直属の上級幹部です。

内容を見て驚いた方も多いのではないでしょうか。「Windows 11」ユーザーが繰り返し訴えてきた不満が、まさに改善すべき項目として列挙されていたからです。主な項目を以下に示します。

個々の項目だけを見れば「いまさら？」と感じるかもしれません。タスクバーの配置変更は「Windows 10」まではできていたことですし、アップデートに伴う強制的な再起動がどれだけ現場を悩ませてきたかは、情報システム部門の方々であればご存じの通りです。

重要なのは「なぜ今このタイミングで、これが出てきたのか」です。その背景には、7年ぶりの組織再編と、新しいリーダーの着任があります。

2018年にテリー・マイヤーソン（Terry Myerson）氏がMicrosoftを去って以降、Windowsの「外側（UI）」と「中身（カーネル）」は別の組織に分割されていました。2025年9月にダブルリ氏の下でこれが再統合され、さらに2026年3月には同社に35年以上在籍したラジェシュ・ジャ（Rajesh Jha）氏が、Experiences + Devices部門EVPからの退任を発表（Microsoft announces Experiences + Devices leadership changes＜Official Microsoft Blog＞）。ダブルリ氏を含む4人がCEOのサティア・ナデラ（Satya Nadella）氏直属のEVPに昇格しました。

組織が変わり、人が変わり、権限構造が変わった。品質コミットメントはその全てがそろった上で出てきたのです。

前回の記事（Windows Copilot大迷走――キャンセル、改名、実装変更を繰り返すMicrosoftの混乱）では、Copilotの迷走を追いました。ダブルリ氏自身、2025年11月に「エージェンティックOS」（Agentic OS：AIエージェントが自律的に動作して、ユーザーを支援するOS）を掲げて、ユーザー体験よりもAI機能を優先しているのではないかといった激しい批判を受けています。

そこから半年もたたないうちに方向転換し、OSの品質にかじを切った。ダブルリ氏がプロセッサ設計や信頼性工学といった、システムの品質に直結する分野をバックグラウンドに持つエンジニアであるからこそ、この転換が速かったのかもしれません。

品質コミットメントの公開から2カ月（原稿執筆時点）。実際に取り組みはどこまで進んでいるのでしょうか。主要な項目を1つずつ見ていきます。

Windows 11で最も批判されてきた仕様変更の一つが、タスクバーの位置固定でした。Windows 10までは画面の上側、左側、右側に自由に配置できていたタスクバーが、Windows 11では画面の下側に固定され、約4年半にわたってそのままでした。

2026年5月の「Windows Insider Preview ビルド」（Windowsのプレビュー版、以下プレビュービルド）で、ついにこの制限が解除されました（Improving Windows quality: Making Taskbar and Start more personal＜Windows Blogs＞）。「設定」の「個人用設定」にある「タスクバー」の項目から、上側、左側、右側への配置が選択可能になっています（画面2）。

画面2 プレビュービルドで復活したタスクバーの配置設定（編集部で画像を一部加工）《クリックで拡大》

原稿執筆時点では、左側や右側に配置したときの垂直UIの完成度は、Windows 10に及ばない部分があります。「StartAllBack」（StartAllBack公式サイト）や「ExplorerPatcher」（「GitHub」におけるExplorerPatcherのプロジェクトページ）などのサードパーティーツールに頼っていた人は、もう少し様子を見た方がよいかもしれません。

Windows Updateの「強制」が終わる

Windows Updateで即座のアップデートを強制しなくなったことは、情報システム部門にとって最も影響の大きい変更でしょう。従来はアップデートを適用する際、Windows 11の電源メニューには「更新してシャットダウン」「更新して再起動」しか表示されない状態でした。ユーザーは「今すぐ再起動したいだけなのに、アップデートを強制される」という体験を何年も強いられてきました。

新しいプレビュービルドでは、電源メニューにアップデートなしの「シャットダウン」「再起動」が独立した選択肢として表示されるようになりました（Your Windows update experience just got updated＜Windows Blogs＞）。

さらにアップデートの一時停止が、実質無期限に設定可能になりました。一時停止が可能な期間は最大35日なのですが、一時停止の期限を何度でも延長できるようになったので、事実上は好きなだけアップデートを延期できるのです。

Windows 11の初回セットアップ時（OOBE：Out of Box Experience）に「後で更新」（Update later）というオプションが加わり、更新を後回しにして初期設定を素早く完了できるようになりました。これまでは基本的には別々だったドライバ更新や.NET更新を月例の品質更新プログラムにまとめて、月に1回の再起動で済むように調整が進んでいます。

グループポリシーや「Microsoft Intune」で端末管理をしている組織にとっては、こうしたUX（ユーザーエクスペリエンス）変更が既存ポリシーとどう共存するかが気になるところでしょう。もっとも原稿執筆時点では、これらの変更を受けた新しい管理用ポリシーが追加されたわけではありません。

例えば電源メニューの変更やアップデート一時停止期間の延長は、あくまでもUX側の変更です。品質更新プログラムの適用期限を管理者が制御する「デッドラインポリシー」（「ConfigureDeadlineForQualityUpdates」ポリシーなど）を設定している場合は、引き続き管理者側の制御が優先されます。一時停止の無期限延長をユーザーに許可したくない場合は、既存の「SetDisablePauseUXAccess」ポリシーを使って、一時停止機能そのものを無効化できます。

Copilotの“押し売り”が後退

前回の記事で、その迷走ぶりを追ったCopilotの“押し売り”が、公式に後退しています。ダブルリ氏の宣言通り、Snipping ToolからはCopilot連携機能が削除されました。メモ帳では、Copilotボタンが「手書きツール」（Writing tools）にリブランドされ、アイコンもより控えめなデザインに変更されています。タスクバーにピン留めされていたCopilotボタンは、オプトイン（任意）方式に変更されました。新しいPCのキーボードへの採用が進むCopilotキーについても、検索や他のAIアプリケーションの起動など、別の機能を設定可能になっています。

企業向けには、2026年4月の「Patch Tuesday」（月例のセキュリティ更新プログラムの公開日）で、「RemoveMicrosoftCopilotApp」ポリシーが追加されました。これにより管理対象端末からCopilotのクライアントアプリケーションを完全に削除できるようになっています（Policy CSP - WindowsAI＜Microsoft Learn＞）。Intuneを利用している場合は、このポリシーの存在を把握しておくとよいでしょう。

誤解のないように補足しておくと、AI機能そのものが消えたわけではありません。Copilot関連のUIやブランディングが控えめになり、ユーザーに選択権が戻っただけです。これからもWindowsとAIの融合自体は積極的に進められるはずです。

エクスプローラーが「ようやく」速くなる

Windows 11のエクスプローラーの動作がWindows 10版よりも遅いという問題は、2021年のWindows 11リリース以来、ずっと指摘されてきました。NVMe（Non-Volatile Memory Express）準拠のSSD（Solid State Drive）でも起動に6秒かかる、大量のファイルを含むフォルダーを開くと固まる、メモリリークでメモリ使用量が2GBを超えるほどに増え続ける――といった具合に、遅さに関する指摘が後を絶たなかったのです。

エクスプローラーのUIは、WindowsのUI技術「WinUI」の最新版である「WinUI 3」への本格移行が進んでいます。MicrosoftのWinUIチームは、2026年5月に公開したパフォーマンス報告で、WinUI部分におけるメモリ割り当て（アロケーション）回数を41％削減、関数呼び出し回数を45％削減、プログラム処理時間を25％短縮したと説明しています（WinUI 3 Performance: A Leap Forward #11096＜GitHubのWinUIプロジェクトページ＞）。「Windows 95」時代から続く「プロパティ」（Properties）ダイアログのモダン化も進行中です。「20年以上放置されてきたUI」に、ようやく手が入り始めています。

Windows Insider Programの構造改革

品質改善の取り組みの中で、見落とされがちな大きな変化が、プレビュービルドを提供するWindowsのテストプログラム「Windows Insider Program」の再編です。従来の「Canary」「Dev」「ベータ（Beta）」という3チャネルが、2026年4月24日に「Experimental」と「ベータ（Beta）」の2チャネルに再編されました（We’re moving to Experimental and Beta! Announcing new builds for 24 April 2026＜Windows Blogs＞）。「リリース プレビュー（Release Preview）」は従来通り存続します。

この変更には、2つの重要なポイントがあります。

1つ目は「機能フラグ（Feature Flags）」の導入です。Experimentalチャネルでは、新機能ごとにユーザーが手動でオン／オフを切り替えられるようになりました。「ブログで発表された機能を使いたいのに、自分の環境にはまだ配信されていない」。段階的展開の関係で発生していたこうした不満は、Windows Insider Programのコミュニティーの間で、大きなフラストレーションを招いていました。機能フラグによって、状況が改善する可能性があります。

2つ目は「クリーンインストール不要」のチャネル切り替えです。従来はチャネルを変更したり、Windows Insider Programから離脱して安定版に戻ったりする際には、基本的にはOSを初期化して再導入するクリーンインストールが必要でした。新しい仕組みでは、アプリケーションや設定を維持したまま更新するインプレースアップグレード（IPU：In-Place Upgrade）による移行が可能になります。「プレビュービルドの受信を停止する」オプションも追加され、安定版への復帰が格段に容易になりました（画面3）。

情報システム部門でプレビュービルドを検証環境として利用している人にとっては、この変更は運用に直接影響します。

画面3 機能フラグおよびプレビュービルドの受信停止（編集部で画像を一部加工）《クリックで拡大》

Microsoftアカウント問題のその後

連載第2回（なぜ「Microsoftアカウント必須化」は議論を呼ぶのか “ユーザー”の歴史とWindowsの本音）で取り上げた「Microsoftアカウント」必須化の問題にも、注目すべき動きがありました。

品質コミットメントブログが公開された2026年3月20日、Microsoftのバイスプレジデント（VP）であるスコット・ハンセルマン（Scott Hanselman）氏は、ユーザーから寄せられた「PCの利用時に、Microsoftアカウントでのログインを強制するのをやめてほしい」という声に対し、「Ya I hate that. Working on it（そうだね、私も嫌いだ。取り組んでいる）」と返信しました。

30万人以上のフォロワーを抱える立場で、自社方針を「嫌いだ」と公言するのは、相当の覚悟が必要です。将来的にはWindowsがMicrosoftアカウントを必須とせず、ローカルアカウントでもスムーズにセットアップできるようになる可能性があります。

ただしMicrosoftアカウントは「OneDrive」や「Microsoft 365」、広告など、複数のサービスと密接に結び付いています。Microsoft社内の視点では、各サービスを運営するチームにとっての「ユーザー獲得ファネル」でもあります。廃止には複数部門の調整が必要になることは容易に想像できます。ハンセルマン氏個人に強い発信力があったとしても、組織全体の意思決定には時間がかかるはずです。

現時点ではMicrosoftアカウント必須化について、具体的な廃止計画は発表されていません。しかし少なくとも「社内で議論のテーブルに載っている」ことは間違いなさそうです。

情報システム部門がいま確認すべきこと

ここまでの変更を踏まえると、情報システム部門の担当者が確認、検討すべきポイントは以下の通りです。

Windows Update関連 新しい電源メニューの動作や、アップデート一時停止機能の変更が自社運用へ与える影響の確認 必要に応じたWindows Update関連ポリシーの見直し ドライバ更新や.NET更新の品質更新プログラムへの統合による、再起動回数の変化の検証

Copilot関連 RemoveMicrosoftCopilotAppポリシーの評価と適用検討 Copilotキーの再マッピング設定可否の確認

Windows Insider Program関連 機能フラグを活用した新機能の事前評価フローの構築

パフォーマンス関連 WinUI 3移行によるエクスプローラーのパフォーマンス改善が、一般向けリリースに反映されるタイミングの把握



「変わりそうな空気」は本物か

正直に言えば、Microsoftが「ユーザーの声を聞く」と宣言するのは今回が初めてではありません。ダブルリ氏自身も2025年に似たメッセージを出していました。しかしその後、エージェンティックOS構想を巡って、上述の通り批判を招いています。

ただし今回は、宣言だけで終わっていません。タスクバーの配置変更は既にプレビュービルドで動作しています。Windows Updateの強制再起動問題にも手が入りました。Copilotの押し売りは実際に縮小され、企業向けには削除ポリシーも提供されています。エクスプローラーのパフォーマンスについても、具体的な測定結果を伴って改善されました。Windows Insider Programは、テスト体制そのものが再編されています。

わずか2カ月ほどで、さまざまな施策が実際に検証できる段階まで進んでいる。これは、ここ数年のMicrosoftにはあまり見られなかったペースです。

もちろんプレビュービルドで提供されている機能が、全て一般提供されるとは限りません。巨大な組織が、一夜にして変わることもないでしょう。それでも組織構造、リーダーシップ、具体的実装の3つが同時に動いている現在の状況は、単なるポーズには見えません。私自身、Windows 95の時代から30年近くWindowsを使い続けてきましたが、ここまで「空気が変わりそうだ」と感じたことは、そう多くありませんでした。

2026年中に、Windowsがどのように変化するのか。引き続き注目したいと思います。