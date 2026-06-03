この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Webシステム開発を手掛けるテンマドは2026年6月2日、ITエンジニア向け会員制図書館「技術書ライブラリー」について、企業向けの「法人会員」プランの提供を開始した。企業が従業員の福利厚生や学習支援の一環として利用できる。

技術書ライブラリーの利用は、これまで個人単位のみだった。開設以来、テンマドには技術書ライブラリーについて「チームの学びの場として使いたい」「社員のインプットを支援したい」といった企業からの問い合わせが寄せられていたことから、法人会員プランを新設したという。

ITエンジニア向けの会員制図書館とは？

テンマドは今回の法人会員プランの導入を通じて、企業によるITエンジニア向け学習環境の整備を後押しする考えだ。法人会員プランの内容と施設の概要を見ていこう。

法人会員プランでは、契約した法人に所属する登録済みの従業員が、技術書ライブラリーを利用できる。利用回数に制限はなく、1カ月に何度でも利用可能だ。料金は利用者1人当たり月額4180円（税込み）。テンマドが毎月末に請求書を発行し、利用企業が銀行振り込みで支払う。 会員制の私設図書館である技術書ライブラリーは、ITエンジニア向けの技術書を中心にそろえる（写真）。電源と無線LANを用意しており、利用者は館内で蔵書を読んだり、作業したりできる。蔵書の貸し出しはしておらず、館内でのみ閲覧可能だ。 写真 技術書ライブラリーの館内（出典：テンマドのサービス紹介ページ） 利用者同士での交流も可能であり、テンマドや外部によるイベントも実施している。施設の概要は以下の通り。 所在地：東京都新宿区西早稲田3-20-1（テンマドのオフィス内）

開館時間：平日13:00〜21:00、土日・祝日13:00〜19:00

休館日：火曜日