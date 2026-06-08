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AIモデルの学習や推論のためのインフラの需要が爆発的に拡大する中で台頭してきたのが、「ネオクラウド」と呼ばれる新興系のベンダー、あるいはサービスだ。企業などの組織がGPUを使用する際、クラウドとしては「Amazon Web Services」（AWS）や「Microsoft Azure」「Google Cloud」といった主要ベンダーが取り込み切れない需要の受け皿として、世界的に選択肢に上るようになっているという。

GPUの需給が逼迫（ひっぱく）する中では、まずはAI向けの十分な計算リソースを確保できるかどうかが着眼点の一つになるが、調査会社Omdiaによれば企業がAI向けのクラウドを選ぶ際は、ネットワークのリソースなどを含めて複数の観点で検討する必要があるとしている。同社が2026年4月に公開した、ネオクラウド50社を対象とした監査結果を基に確認しよう。

「クラウドの真の実力」を左右する“スペックでは分からない”要素

多くのネオクラウド事業者がAIワークロード向けに計算能力を増強してきたが、一方でネットワークインフラがボトルネックになりつつあるとOmdiaは指摘する。 AI処理の性能は、分散環境や地理的に離れた拠点間でデータを安全に処理・移動する能力に左右されることがある。Omdiaの通信業界向けB2B（企業間取引）市場を担当するリサーチディレクター、カミーユ・メンドラー氏は、ネオクラウド事業者の成否を左右するのはネットワークインフラだとした上で、「バックボーンネットワークからエッジまで、低レイテンシ（低遅延）、レジリエンス（回復力）、そしてセキュアな接続性はネオクラウド成功のための必須条件になる」と指摘している。 AIモデルの種類によるネットワークトラフィックと性能要件の違い（提供：Omdia） 企業が精査すべき5つのリスク領域 OmdiaはAI活用を進める企業が確認すべき点として、5つのリスク領域を挙げている。こうしたリスクはいずれも、サービスの仕様には現れにくい要素だ。だが安定したAI活用のためには、GPUインスタンスの性能ばかりでなく、これらの要素も安定性を阻害する要因となり得ることを念頭に置かなければならないだろう。 社内スキル ネオクラウドの43％が、ネットワークエンジニアやセキュリティ専門家の採用を急務としており、人材面のギャップを抱えている

説明責任 ネットワーク稼働率、セキュリティ、データ主権に関する認証や契約上の保証内容を精査する必要がある。3分の1以上のネオクラウドが契約上の責任を最小限にとどめている

クラウドオンランプ（クラウドサービスへの接続の拠点や仕組み） パブリックおよびプライベートピアリング（直接接続）を通じたクラウドとの高速相互接続は、安定した性能確保に寄与する 半数以上のネオクラウドはインターネットエクスチェンジを利用していない

IP資産 IPアドレスの保有は急速な事業拡大、トラフィックの地域化、ルーティング制御を支える 46％のネオクラウドは小規模なIPv4アドレスブロックしか保有していない

IPトランジットレジリエンス 5社に1社のネオクラウドは単一のIPトランジットプロバイダーに依存しており、単一障害点（SPOF）となる可能性がある

ネオクラウドのネットワーク戦略は流動的 実際、ネオクラウド事業者のネットワーク能力には大きな差がある。ビットコインマイニング（暗号資産の採掘）、コンテンツ配信、Webホスティングといった事業者ごとの出自の違いが、その差につながっているという。 ネオクラウド事業者の創業年タイムラインと出自分布（提供：Omdia） Omdiaは、ネオクラウド各社のネットワーク戦略は依然として流動的な段階にあると分析している。AIワークロードの拡大に伴ってネットワークの重要性が高まる中、各社は提携や買収、自社でのネットワークインフラ構築を急いでいる。 同社はネオクラウドのネットワークインフラについて以下のような傾向を指摘している。 Arelion、Cogent Communications、Lumen Technologiesといった第1階層のIPバックボーン事業者が率いる15社のプロバイダー群が、確認されているネオクラウドのIPトランジット関係の47％を占める

ネオクラウドは世界191カ所のインターネットエクスチェンジポイント（IXP）で合計64Tbpsのポート容量を利用しており、フランクフルトのDE-CIX Managementが全ポート容量の10％を占める

EquinixとDigital Realtyが、世界の施設内で最も多くのネオクラウドを相互接続している こうしたデータが示すのは、多数のネオクラウドが乱立する一方で、その足元のネットワークは限られた大手インフラ事業者に支えられているという構造だ。こうしたネットワークインフラにおける独自性や多様性の欠如は、パフォーマンスの安定性や可用性の欠如につながる可能性がある要素として見る必要がある。 ネオクラウド向け上位IPトランジット事業者のシェア（提供：Omdia）