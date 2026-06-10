Microsoftは2026年6月9日（米国時間）にWindows 11 24H2／25H2向け更新プログラム「KB5094126」を公開した。本更新プログラムを適用すると、204件に及ぶ脆弱性の修正情報やセキュアブート証明書の有効期限切れ対策に加え、複数アプリによるカメラの同時利用など、段階的に導入される新機能が追加される。
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Microsoftは2026年6月9日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5094126」をリリースした（Microsoftのサポート「2026年6月9日 - KB5094126 (OSビルド26200.8655および26100.8655)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムで、これによりOSビルドが「26100.8655（24H2）」および「26200.8655（25H2）」に更新される。
またSnapdragon X2搭載ノートPC向けのWindows 11バージョン26H1向けには「KB5095051」が提供され、こちらのOSビルドは「28000.2269」となる。
今回の更新には、Windowsおよびその他のコンポーネントの204件の脆弱（ぜいじゃく）性が修正された。そのうち32件は深刻度が「緊急（Critical）」に分類されている。解消される脆弱性の詳細は、Microsoft Security Response Center（MSRC）の「2026年6月のセキュリティ更新プログラム」を参照されたい。
「KB5094126」では、28件の「リモートコードの実行」の脆弱性が解消される。その中には、権限のない攻撃者がネットワーク経由でコードを実行できてしまう「DHCP Client Service Remote Code Execution Vulnerability（CVE-2026-44815）」などが含まれており、極めて危険性が高いため早急なアップデートの適用が必要だ。
さらに、Windows回復環境（WinRE）を悪用してBitLockerのデバイス暗号化をバイパスされる恐れのある脆弱性「Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability（CVE-2026-45585）」への修正も含まれている。この脆弱性については、既に研究者によって「YellowKey」と呼ばれる概念実証（PoC）コードが公開されている。Microsoftによれば、現時点では積極的に悪用されている事例は報告されていないということだ。
なお、Microsoftによれば現時点においてこの更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていないという。
KB5094126においても、セキュアブート証明書の有効期限問題に対する措置が継続されている。多くのWindowsデバイスで使用されているセキュアブート証明書が、2026年6月に有効期限を迎えるため、個人向けや非管理対象ビジネスデバイスに対して新しい証明書を段階的に配布しており、本更新プログラムでもその対象範囲をさらに拡大している。
一部のPCにおいて、セキュアブート証明書の更新によって予期せずBitLockerの回復モードに入ってしまう問題が発生している。これは2026年5月の更新プログラム（KB5089549）で対策済みだ。それでも万一に備えて適用前にはMicrosoftアカウントにサインインしてBitLockerの回復キーを確認し、バックアップしておくべきである（BitLockerの回復キーの確認方法は、Tech TIPS「BitLockerの回復キーが分からない場合の確認方法【Windows 10／11】」参照のこと」。
セキュアブート証明書の有効期限切れについては、Tech TIPS「【最終案内】2026年6月にWindows 11が起動不能に？ 『セキュアブート証明書』の期限切れリスクと対策、起動しなくなった場合の対応策」を参照してほしい。
「KB5094126」の更新プログラムには、2026年5月の月例更新プログラム「KB5089549」と5月26日（米国時間）に提供されたオプションのプレビューリリース「KB5089573」による修正と品質改善が含まれている。
また、プレビューリリース「KB5089573」をインストールした一部のPCで、仮想マシンの操作中や一部のゲームアプリ実行中にブラックスクリーンエラー（BSoD：旧ブルースクリーン）が発生する場合がある不具合を解消している。
今回の更新プログラムで導入された主要な新機能は以下の通りだ。段階的なロールアウトで有効化される予定だ。
●共有オーディオのサポート
PCのオーディオを複数のアプリやデバイスで共有できる機能が追加される。ただし、オーディオの共有にはBluetooth LE対応のデバイスが必要となる。
●拡大鏡の改善
アクセシビリティ機能である拡大鏡（Magnifier）が強化される。スクリーンリーダー使用時のアナウンスがより明確かつ一貫性のあるものになり、許可された保護コンテンツの拡大もサポートされるようになる。
●マルチアプリカメラのサポート
これまで1つのアプリに限られていたカメラへのアクセスが、複数のアプリから同時に利用できるようになる。
●ユーザーフォルダ名カスタマイズ
Windowsの初期セットアップ中に、ユーザーフォルダに任意の名前を付けられるようになる。
●2文字からのファイル検索のサポート
2文字の入力でファイルを検索・発見できる機能が追加される。
●タスクマネージャーのNPUサポート
NPUを搭載したPCでは、タスクマネージャーの［プロセス］タブや［ユーザー］タブにオプションで「NPU」と「NPUエンジン」の列が表示できるようになる。また、［詳細］タブでは、オプションで「NPU専用メモリ」と「NPU共有メモリ」の列も表示可能になる。
●AIコンポーネントの更新
AIコンポーネントのバージョンアップも実施されており、下表のバージョンに更新される。
|AIコンポーネント
|バージョン
|画像検索
|1.2605.856.0
|コンテンツ抽出
|1.2605.856.0
|意味解析
|1.2605.856.0
|設定モデル
|1.2605.856.0
|更新されるAIコンポーネント
「KB5094126」と同時に、サービススタックの更新プログラム「KB5094135（バージョン 26100.8648）」も提供されている。これはWindowsの更新プログラムをインストールするコンポーネント自体の品質向上を目的としたものである。
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