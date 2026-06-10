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200件超の脆弱性修正と複数アプリによるカメラの同時利用などの機能が追加

Microsoftは2026年6月9日（米国時間）にWindows 11 24H2／25H2向け更新プログラム「KB5094126」を公開した。本更新プログラムは、204件に及ぶ脆弱性の修正情報やセキュアブート証明書の有効期限切れ対策に加え、複数アプリによるカメラの同時利用など、段階的に導入される新機能が追加される。



Microsoftは2026年6月9日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5094126」をリリースした（Microsoftのサポート「2026年6月9日 - KB5094126 (OSビルド26200.8655および26100.8655)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムで、これによりOSビルドが「26100.8655（24H2）」および「26200.8655（25H2）」に更新される。

またSnapdragon X2搭載ノートPC向けのWindows 11バージョン26H1向けには「KB5095051」が提供され、こちらのOSビルドは「28000.2269」となる。

200件超の脆弱性を一挙に修正、早急な適用を推奨

今回の更新には、Windowsおよびその他のコンポーネントの204件の脆弱（ぜいじゃく）性が修正された。そのうち32件は深刻度が「緊急（Critical）」に分類されている。解消される脆弱性の詳細は、Microsoft Security Response Center（MSRC）の「2026年6月のセキュリティ更新プログラム」を参照されたい。

「KB5094126」では、28件の「リモートコードの実行」の脆弱性が解消される。その中には、権限のない攻撃者がネットワーク経由でコードを実行できてしまう「DHCP Client Service Remote Code Execution Vulnerability（CVE-2026-44815）」などが含まれており、極めて危険性が高いため早急なアップデートの適用が必要だ。

さらに、Windows回復環境（WinRE）を悪用してBitLockerのデバイス暗号化をバイパスされる恐れのある脆弱性「Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability（CVE-2026-45585）」への修正も含まれている。この脆弱性については、既に研究者によって「YellowKey」と呼ばれる概念実証（PoC）コードが公開されている。Microsoftによれば、現時点では積極的に悪用されている事例は報告されていないということだ。

なお、Microsoftによれば現時点においてこの更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていないという。