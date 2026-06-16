この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

キッカケクリエイションは2026年4月21日、業務でコードレビューを担当するITエンジニア322人を対象にしたAI（人工知能）生成コードのレビュワー負担に関する調査結果を発表した。調査はIDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー」の企画で、2026年2月24〜27日にインターネット調査で実施した。

約9割がレビュワー負担増を実感

直近6カ月以内にAIコーディングツールで生成されたコードをレビューした経験を問う質問では、「何度もある」（5回以上）が37.9％、「数回ある」（2〜4回）が42.5％となった。

レビュー経験者277人に対してAI生成コードの普及によるレビュワーやシニアエンジニアの負担増を尋ねたところ、「非常にそう感じる」が30.0％、「ややそう感じる」が56.3％で、合計約9割が負担増を実感している。

直近1カ月でAI生成コードのレビューや修正に費やした追加時間は、「週5時間以上」が21.3％、「週3〜4時間程度」が46.2％で、合計67.5％が週3時間以上を費やしていた。

最多の問題は「AIに書かせた人がコードを説明できない」