調査会社Gartnerは2026年5月19日（米国時間）、世界のAI（人工知能）支出に関する予測を公表した。2026年の支出総額は前年比47％増の2兆5956億ドル（約412兆円＜1ドル＝159円の為替レートで換算＞、以下同）で、2027年には3兆4933億ドル（約555兆円）まで拡大する見通しだ。AIインフラやAIソフトウェアなど分野別に見た場合の動向や、一般の企業における傾向についても分析している。

GartnerのディスティングイッシュトVPアナリストであるジョン・デイヴィッド・ラブロック氏は、「今後数年間、処理能力への需要増大によってAIインフラがAI支出全体の最大セグメントとなる」との見方を示す。AI向けに最適化したIaaS、AI向けネットワークファブリック、AI処理用半導体などを含むAIインフラのセグメントは、AI支出全体の45％超を占める見通しだ。

中でもAI向けに最適化されたサーバへの支出は、今後5年間で3倍に拡大。最大のサブセグメントとなる見通しだ。「クラウドサービスプロバイダーが生成AIモデルやエージェントワークフローによって生み出されるワークロードを見越し、処理能力を拡張するためだ」（ラブロック氏）

企業は既存のソフトウェアアプリケーションに組み込まれた生成AIモデルに加え、複数のワークフローに対応する新たなAIエージェントの活用を広げていく見通しだという。

Gartnerは、複数ステップにわたる処理や幅広いツール群との統合を実行するエージェント型自動化の潜在的価値が認識されることで、AIモデルの利用は拡大すると説明する。この動きを受け、AIモデルの短期見通しは2026年に110％増へと引き上げられ、2026年の支出は60億ドル（約9540億円）増加する見込みだ。

Gartnerが公表した市場別の支出予測は以下の通り。

2026年は企業のAI支出が転換点に

ラブロック氏は、AI支出を主導してきたのは主にテクノロジー企業とハイパースケーラーだったとする。「多くの企業はAIを使った大規模な業務改革にはまだ慎重で、生産性向上や業務効率化を目的とした限定的な導入にとどまっている」

ただし、2026年が企業におけるAI支出の転換点になるとの見方をラブロック氏は示す。「CIO（最高情報責任者）は、AI投資によってどのような事業成果が得られるのかを示す必要に迫られている。AI施策を戦略的な事業目標と結び付けられるかどうかが重要になる」