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AccentureとAvanadeは2026年5月18日、Microsoftと協働して開発した製造業向け工場インテリジェンスシステム「エージェント型工場」を発表した。

2026年後半の一般提供開始に先立ち、製紙メーカーKrugerや蒸着紙メーカーNissha Metallizing Solutions（NMS）が先行導入企業として参画している。AccentureとAvanadeはMicrosoftとともに、ドイツで開催された「Hannover Messe 2026」でエージェント型工場を紹介した。

エージェント型工場は、従来の製造分析やダッシュボード、監視ツールの枠を超えて稼働する。生産ラインや機械の稼働率低下を検知した際、AIエージェントが初期確認や原因分析、トラブルシューティングを支援するシステムだ。

運用状況、機械の過去の挙動、生産データを横断的に分析し、想定される原因と推奨対応策を提示する。追加の対応が必要な場合には、保全チケットの発行や予備部品の発注準備まで支援するとしている。

エージェント型工場の技術基盤

エージェント型工場は、AccentureとAvanadeが提供する「Factory Agents and Analytics」を基盤としている。

クラウドコンピューティングサービス「Microsoft Azure」、データプラットフォーム「Microsoft Fabric」、AIプラットフォーム「Microsoft Foundry」、AIアシスタント「Microsoft Copilot」などを活用し、製造実行システム、状態監視システム、センサーのテレメトリーなどの構造化データと、保全記録、故障モード影響解析（FMEA）文書などの非構造化データを統合する。

AccentureとAvanadeによると、AIエージェントがこれらのデータを横断的に分析し、会話型インタフェースを通じて、作業員の役割や状況に応じた最適な案内を現場で直接提供するという。

エージェント型工場は、サブスクリプションモデルで提供され、利用企業は小規模な導入から始め、価値が実証されるに従って利用範囲を拡大できるという。現在、製造業の企業において先行導入が開始されており、各社が自社環境での運用検証を進めている。

Microsoftのダヤン・ロドリゲス氏（製造・モビリティ部門担当コーポレートバイスプレジデント）は、「エージェント型AIは、製造業がデータを具体的な成果へと結び付けるための次のステップだ。現場の担当者がより高度に業務を遂行し、より良い意思決定を下せるよう支援する」と述べている。