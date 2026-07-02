Microsoftは2026年6月2日（米国時間）、「Microsoft Build 2026」で、コード、AIエージェント、モデルを保護する新しいセキュリティツールと機能を発表した。

セキュリティを上流工程に移行させ、開発者が日常的に使うツールに統合すると同時に、セキュリティチームのツールとも連携させることが重要だという。Build 2026では、コード、AIエージェント、モデルの3領域にわたる保護機能が発表された。

Microsoftは「Microsoft Securityのマルチモデルエージェント型スキャンハーネス」（コードネーム「MDASH」）を開発し、「Microsoft Defender」と「GitHub Code Security」（旧「GitHub Advanced Security」スイートの一部）とのネイティブ統合を追加した。

MDASH

MDASHは対象組織向けに拡張プレビューとして提供される。複数モデルを組み合わせて100を超える専門的なAIエージェントのパイプラインをオーケストレーションし、主要なプログラミング言語のコードベース全体で悪用可能性を発見、検証、実証する。

マルチモデル、数百のエージェント、1日当たり100兆を超えるシグナルを組み合わせることで、理論上のノイズではない現実的なリスクを見極める。脆弱（ぜいじゃく）性検出を対象とする公開ベンチマーク「CyberGym」では、2026年5月22日の記録から約10％伸ばし、96.55％を記録したという。

最先端（SOTA）モデルを推論の中核に、大規模処理にはコスト効率の高いモデルを充てることで、スピード、再現性、コストのバランスを取り、特定モデルへの依存を最小限に抑えることができるという。

Microsoft DefenderとGitHub Code Securityの統合

一般提供（GA）となったMicrosoft DefenderとGitHub Code Securityの統合により、コード内で発見された脆弱性は、インターネットへの露出やデータの機密性といった本番環境のシグナルで自動的に強化され、優先順位付けに役立てられる。

開発者は「GitHub Copilot autofix」と「GitHub Copilotクラウドエージェント」を通じたAI支援の修正で問題を修正でき、ロールベースのアクセス制御（RBAC）により、権限を持つ担当者のみが検出結果を閲覧、対処できるという。

未管理エージェントとデータ漏えい

AIエージェントは急速にアプリケーションスタックの新たなレイヤーになりつつある。Microsoftは、設計や展開の段階からセキュリティを組み込む機能を提供する。「Agent 365 SDK」の一般提供により、開発者は可観測性（オブザーバビリティー）、アクセス制御、コンプライアンスの適用を、AIエージェントの設計や展開に直接組み込める。Windowsでは「Microsoft eXecution Container」（MXC）のSDKが、AIエージェント実行に対するOSレベルの制御を可能にし、一般提供の「Windows 365 for Agents」を使えば、AIエージェントを完全に分離されポリシーで管理されたCloud PC上で実行できる。

AIエージェント管理基盤「Agent 365」は、AIエージェントを大規模に可視化、制御するためにMicrosoft Defender、「Microsoft Entra」「Microsoft Intune」が連携して検出した未管理のローカルエージェントを表示する「Agent 365 Agent Registry」を導入する。コーディングエージェントやAIデスクトップアプリ、ローカル／リモートのMCP（Model Context Protocol）サーバなど、20種類を超えるローカルエージェントに対応する。

データ保護では「Microsoft Purview」が、データ漏えいを防ぐコントロール、Data Security Posture Management（DSPM）によるリスクの発見、「Claude Code」「GitHub Copilot」「OpenAI Codex」といったコーディングエージェントに対するリスク検出を提供する。組織内のAIエージェントを観察、制御、保護、管理する「Foundry Control Plane」（一般提供開始）に組み込まれたMicrosoft Purviewのデータリスクシグナルは、機密データが露出する前に保護を適用すべき箇所を開発者に示す。

侵害され得るモデル

AIが本番環境に到達する前に、チームは依存するモデルの安全性を確認する必要がある。プレビュー提供の「Defender AIモデルスキャン」を使えば、プラットフォームネイティブか持ち込み（bring-your-own）かを問わず、モデルのアーティファクト（成果物）を検査できる。レジストリ、ワークスペース、CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプライン全体で、脆弱な、または侵害された可能性のあるモデルを検出してブロックし、展開前に整合性を検証する。

Microsoftは今回の機能が、悪用され得るリスクの見極め、稼働中のものの管理、AIが依存するデータの保護、本番環境投入前の動作検証まで、開発ライフサイクル全体をカバーするとしている。