SentinelOne Japanは2026年5月28日、同社の脅威リサーチ部門SentinelLABsとWayfinderチームによる最新調査をまとめた年次脅威レポートを発表した。

調査によると、攻撃者はもはや単にアクセス権を得ることだけに注力しているわけではない。初期侵入の先へと進み、現代の企業を支える信頼されたアイデンティティーシステムやインフラ、自動化システムを組織的に悪用しているという。

現在、サイバー攻撃が「産業化」しているにもかかわらず、セキュリティチームは膨大な量のテレメトリーデータに圧倒されているだけで、攻撃者による侵入と無害な異常を区別するために必要なコンテキスト（背景情報）が欠如している。組織は以前よりも詳細な脅威インテリジェンスにアクセスできる一方で、自社環境を適切に管理するための具体的で実用的な対策にどう変換するかが課題になっている。

レポートでは、セキュリティチームがプロアクティブ（能動的）でコンテキストを重視したレジリエンス（回復力）の高い体制に移行するためのポイントを分析している。

「アイデンティティーのパラドックス」 認証情報は増えたのに侵害は見抜けない

アイデンティティーは今やSaaSやクラウドインフラ、自律型エージェントにまで広がっており、1つのアカウントで数十ものシステムにアクセスできる状況になっている。

組織はかつてないほど多くのアイデンティティーデータを収集しているが、アイデンティティーを悪用した侵入は最も検出が困難な攻撃の一つだ。攻撃者は、盗んだトークンやフィッシング、侵害したアカウントを駆使し、有効な認証情報を使って活動する。

防御側は、認証だけに依存するのではなく、ログイン後の行動を継続的に監視することに焦点を移す必要がある。

開発パイプラインを標的にするLOTP攻撃

攻撃者は本番環境よりも、CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインや開発ワークフローを標的にする「LOTP」（Living off the Pipeline）攻撃に注力している。

LOTP攻撃では、ビルドシステムを侵害することで、ソフトウェアが本番環境に到達する前に悪意のあるコードを混入させたり、機密情報を抽出したりできる。これにより、攻撃者は信頼された開発プロセス内で活動し、強固なランタイム防御を回避している。

LOTP攻撃を検知するには、ソフトウェア開発ライフサイクル全体における可視性と、長期間にわたる攻撃者の活動を関連付ける能力が必要だ。

ゼロデイ攻撃の46％が狙うエッジ機器の防御

エッジデバイスは現在、主要な攻撃対象となっており、最近のゼロデイ攻撃の約46％がこれらを標的にしているという。これらのシステムは管理が行き届いていない死角となっていることが多く、広範なシステム侵害への最初の足掛かりとして頻繁に使用されている。

この対策には、エッジを高リスクなものとして扱い、以下のような対策を講じる必要がある。

サポートが終了したハードウェアの廃止

ゲートウェイ監視のためのSIEM（Security Information and Event Management）によるログの一元管理

ドメインコントローラーなどのTier 0資産に対する階層型ネットワークセグメンテーションの実装

全てのリモートアクセスポイントにおけるMFA（多要素認証）の義務化

自動化による防御能力の増幅

高精度の自動化は、AIが導き出したインサイトを防御の成果に結び付ける運用基盤となる。

攻撃者はこれまで、自動化されたワークフローを駆使し、攻撃を目的とした脆弱（ぜいじゃく）性スキャンや認証情報の窃取、ラテラルムーブメント（水平展開）などをミリ秒単位で仕掛けてきた。

だが、長年の試行錯誤を経て、防御側のテクノロジーが攻撃者のスピードを追い越しつつある。防御には、単なるアラートの生成よりも、信頼度が高い真の脅威の遮断を優先する自動応答ポリシーの強化が求められるという。

SentinelOneのチーフカスタマーオフィサーであるスティーブ・ストーン氏は、「攻撃者が信頼されたシステムや運用の死角を悪用するようになっている」と説明する。「防御側に必要なのは、攻撃者が投入する新しいツールを追いかけることではなく、現代の攻撃がもたらすプレッシャーに自社のコントロールが耐えられるかどうかを継続的にテストすることだ」