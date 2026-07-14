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編集部注：本稿には、実行するとOSやデータを破壊する極めて危険なコマンドが含まれています。インシデントのメカニズムを解説する目的で掲載しているものであり、ご自身の環境（ターミナルなど）では絶対に実行しないでください。

Dockerは2026年6月1日（米国時間）、AIコーディングエージェントのセキュリティリスクを扱う連載「Coding Agent Horror Stories」の第2弾として、AIコーディングエージェントが開発者の「macOS」のホームディレクトリを1つのコマンドで全削除した事例を解説した。

事例は2025年12月、海外掲示板「Reddit」のユーザー「u/LovesWorkin」が、AIコーディングツール「Claude Code」に古いリポジトリの整理を依頼したところ、Claude Codeが次のコマンドを実行したものだ。

Claude Codeで実行されたコマンド

一見すると3つのプロジェクトディレクトリを削除するコマンドだが、致命的な誤りは末尾の「~/」にある。UNIXでは「~」はユーザーのホームディレクトリに展開される。再帰的かつ確認なしで削除する「rm -rf」と組み合わさることで、ホームディレクトリ全体を削除してしまう。

数秒のうちに、デスクトップや書類、ライブラリフォルダ、キーチェーン、長年のプロジェクトファイルや家族写真が失われた。キーチェーン消失によりClaude Code自身も認証情報を失い、自らのバックエンドと通信できなくなった。TRIMが有効な現代のSSDでは解放ブロックがゼロ化されるため、復旧の手段はなかった。

この投稿は数時間で1500以上の高評価（upvote）を集め、2025年で最も議論されたAIコーディングエージェントのインシデントの一つとなった。これはCVE（共通脆弱〈ぜいじゃく〉性識別子）でも巧妙な攻撃でもなく、エージェントが言われた通りに作業を遂行した結果、ミスを食い止めるアーキテクチャ上の境界がないまま起きたものだ。

同じ悲劇の連鎖 繰り返される原因とユーザーにできる対策は？

Dockerは、これが一度限りのインシデントではなくパターンの一例に過ぎないと指摘する。