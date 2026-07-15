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Windows 11月例更新「KB5101650」公開、500件超えの脆弱性を修正

Microsoftは2026年7月14日（米国時間）、Windows 11向けの月例更新プログラム「KB5101650」の提供を開始した。今月は500件を超える脆弱性が修正されている他、新機能「ポイントインタイム復元」の追加、未登録のTDIトランスポートを使うアプリが動作しなくなる変更なども含まれる。本更新プログラムの内容と注意点を解説する。



Microsoftは2026年7月14日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5101650」をリリースした（Microsoftのサポート「July 14, 2026-KB5101650 (OS Builds 26200.8875 and 26100.8875)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムで、これによりOSビルドが「26100.8875（24H2）」および「26200.8875（25H2）」に更新される。

またWindows 11バージョン26H1向けには「KB5101649」が提供され、こちらのOSビルドは「28000.2525」となる。なおバージョン26H1は、Snapdragon X2搭載ノートPC向けで、Windows 11の新機能が最初に提供されるバージョンではないことに注意してほしい。

571件の脆弱性を修正、TCP/IPやDHCPクライアントの脆弱性に注意

今回の更新では、Windowsおよびその他のMicrosoft製品で見つかった571件（執筆時点のMicrosoft集計値。以下同）の脆弱（ぜいじゃく）性が修正された。そのうち58件は深刻度が「緊急（Critical）」に分類されている。解消される脆弱性の詳細は、Microsoft Security Response Center（MSRC）の「2026年7月のセキュリティ更新プログラム」を参照されたい。

「KB5101650」では、複数の「リモートコードの実行」の脆弱性が解消される。その中には、権限のない攻撃者がネットワーク経由でコードを実行できてしまう「Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability（CVE-2026-54999）」や、解放済みメモリの使用に起因する「Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability（CVE-2026-54128）」などが含まれており、極めて危険性が高いため早急なアップデートの適用が必要だ。このうち、DHCPクライアントについては前月（2026年6月）発表の同コンポーネントの脆弱性（CVE-2026-44815）とは別個のものなので、混同しないように注意しよう。

なお、Microsoftによれば現時点においてこの更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていないという。