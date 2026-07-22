ニチレイで発生したサイバー攻撃によるシステム障害。低温物流が影響を受け、ケンタッキー・フライド・チキンやくら寿司をはじめとした外食産業や、スーパーなど日本の食卓に大きな打撃を与えている。関連業務は2026年7月17日から順次再開しているが、被害の原因は一体何だったのか。

アイティメディアのYouTubeチャンネル「TechLIVE」では攻撃者視点の理解を深める番組『攻撃者の目』を公開している。最新回では、日本ハッカー協会代表理事の杉浦隆幸氏をゲストに迎え、OSINTで得た情報を基に、今回の事件と、その背景に潜むセキュリティの弱点を徹底解説する。

迅速な復旧を可能にした仕組みとは何か。一方で狙われてしまった同社システムの弱点など“ここだけでしか得られない情報”がめじろ押しだ。ぜひ視聴してほしい。