主要なセキュリティメーリングリストの過去ログなどを公開するWebサイト「SecLists.Org」に2026年7月21日（現地時間、以下同）、短期間に大量の「Linuxカーネル」向けCVE IDが公開されたことを受け、脆弱（ぜいじゃく）性対応の優先順位付けの難しさを指摘する電子メールが投稿された。

投稿者はセキュリティ専門家のヤン・シャウマン氏で、ソーシャルメディアの指摘を受けて調査した結果として、2026年7月19日午前9時9分から20日午後4時27分までの約1日半の間にLinuxカーネル向けの432件のCVE IDが公開されたと説明した。7月には、この期間以前にも40件を超えるCVE IDが公開されていたという。

なお同投稿では、なぜこれほど短期間にCVE IDの公開が集中したのかについては詳しく説明されていない。公開されたCVEは、ファイルシステムやBluetooth、ネットワーク、BPF、I2C、仮想化、メモリ管理、USB、グラフィックス、ストレージなど広範囲に及ぶ。内容には、NULLポインタ参照、use-after-free、境界外アクセス、メモリリーク、競合状態、二重解放、整数オーバーフロー、デッドロックなどに関する修正が含まれている。

短期間に数百件のCVE IDが公開されたことで、どの脆弱性から優先的に対応すべきかを判断する負担の大きさが改めて浮き彫りになった。なお、CVEは脆弱性を一意に識別・管理するための仕組みであり、どの脆弱性を優先して修正すべきかを判断することを主目的としたものではない。

シャウマン氏は、CVEをセキュリティ変更の追跡や優先順位付けに適した仕組みではないとする見方には理解を示した。一方で、代替手段がないことだけを理由にCVEに依存し続ける考え方には疑問を呈し、カーネルの変更を個別に選別して対応する従来の運用は、実務上既に成り立ちにくくなっているとの見解を示した。

AIを活用した優先順位付けの案として、自社システムの構成や利用状況などの情報をLLM（大規模言語モデル）に与え、大量のCVEから対応すべき項目を抽出させる方法にも言及した。ただし同氏は、日々新たなCVEが次々と公開される状況では、LLMを活用しても運用負荷を十分に軽減できるとは限らないとも指摘している。

この他、ロゴや印象的な名称が付けられた脆弱性だけに注目するという極端な方法にも触れたが、これは話題性を基準に対応を決める姿勢を皮肉交じりに示したものだ。さらに、公開された更新を全て適用し、全システムを毎週更新する運用も選択肢として挙げた。しかし、そのような体制を実現することが理想である一方、実際には業務やシステム運用上の制約から容易ではないと説明した。

電子メールは「今後どう対応すべきか分からない」との言葉で締めくくられている。今回の議論は、個々の脆弱性を選別して対応する従来型の運用だけでは限界があることを示すとともに、大量のCVEを前提とした新たな脆弱性管理の在り方が求められている現状を浮き彫りにしている。