「アイデア出しを抜いた」　生成AIなしで最も不安になる業務といえば？4割が“依存”を自認「上司よりも頼れる」

サイバーセキュリティクラウドが実施した調査で、上司よりも生成AIを参考にした経験を持つ人が半数に上るなど、職場でのAI依存が進んでいる実態が明らかになった。

» 2026年07月31日 07時00分 公開
[＠IT]

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　サイバーセキュリティクラウドは2026年6月18日、業務で生成AIを利用している従業員360人を対象とした調査「生成AI利用実態調査2026−生成AI利用依存傾向−」の結果を発表した。2026年6月2〜4日に楽天インサイトに委託してインターネットで調査した。

4割が「依存している」生成AI、年代別依存度／利用頻度は？

　自身を生成AI依存だと認識している人は43.6％（「非常にそう思う」12.2％、「ややそう思う」31.4％）に上る。年代別では20代が50.5％と最も高く、30代（48.1％）、40代（40.6％）、50代（38.7％）と年齢が上がるにつれて低下する傾向にある。

生成AI依存意識の割合（提供：サイバーセキュリティクラウド

　利用頻度でも20代の46.2％が「毎日利用している」と回答しており、若手従業員を中心にAI利用の日常化が進んでいる。

年代別、生成AIの利用頻度（提供：サイバーセキュリティクラウド

生成AIを「使ってはいけない」となったら、どうなるの？

　生成AIが利用できなくなった場合の影響について、65.3％が「業務に影響がある」と回答した。内訳は「業務がほぼ止まる」が3.6％、「大きく影響する」が24.7％、「やや影響する」が36.9％だった。

生成AIが利用できなくなった場合の影響（提供：サイバーセキュリティクラウド

生成AIなしだと「アイデア出し」より不安になる業務といえば？

　生成AIの活用範囲は情報検索・文章作成にとどまらず、企画立案・分析・コーディングなど専門性の高い業務にも広がっている。調査した7業務のうち4業務で「生成AIなしでの業務遂行に不安を感じる」と答えた人が半数を超えており、特にコーディング（62.8％）とアイデア出し（56.6％）で割合が高かった。

業務別の生成AIなしでの業務に不安を感じる割合（提供：サイバーセキュリティクラウド

上司よりもAIを参考にする人の割合

　業務上の判断で「上司や社内の人間より生成AIの提案を参考にしたことがある」と答えた人は合計50.0％（「よくある」11.1％、「ときどきある」38.9％）に達した。

上司よりも生成AIを参考にした経験（提供：サイバーセキュリティクラウド

「シャドーAI」リスクも浮上

　AI活用の拡大に伴い、企業が把握・管理していない生成AIツールを従業員が独自に業務利用する「シャドーAI」問題も新たな課題として浮上している。サイバーセキュリティクラウドは、AI利用実態の把握や利用規定の整備、管理統制を含むAIガバナンス（管理体制）の構築が急務だと指摘している。

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