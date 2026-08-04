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インフラ自動化プラットフォームを手掛けるSpaceliftは2026年6月24日（米国時間）、「2026 State of Infrastructure Automation」（インフラ自動化の現状）レポートを公開した。

AIコーディングは、アプリケーション開発だけではなくIaC（Infrastructure as Code）にも使われ始めている。一方で調査では、回答者の93％がAIに起因するインフラ障害を経験したと回答。AI活用が加速する一方、ガバナンスやレビュー体制が追い付かない実態が明らかになっている。その利用実態は次の通りだ。

調査は市場調査会社Panterra Groupが2026年4月、北米の従業員250人以上の組織に所属するIT意思決定者・プラットフォームエンジニアリング責任者406人を対象に実施したもの。

本レポートでは、組織のAIレディネス（準備状況）を評価する指標「AI Maturity Index」（AIMI）を導入し、組織を以下の4つのカテゴリーに分類した。同指標は、AI統合の深さ、ガバナンス成熟度、インフラ自動化成熟度、リスク露出、プラットフォーム対応度の5つの観点から評価している。

Pioneer（先進的）：19％

Outpacing（先行）：25％

Fragmented（断片的）：32％

Exposed（暴露）：24％

調査ではまだほとんどの組織が、AIを中心としたインフラ運用のワークフローに必要なAIガバナンスを整備していないことが明らかになった。回答者の89％がインフラ向けにエージェント型AIの導入を計画している一方、AI対応に必要なガバナンス基盤を構築済みの組織は19％にとどまった。

インフラが追い付いていない現状

回答者の67％が、「AI導入で開発がインフラに先行している」と回答。86％は、「AIによりインフラチームへの要求が増大した」と答えた。

影響として最も多く挙げられたのは「セキュリティ脆弱（ぜいじゃく）性の発生頻度が高まった」（40％）と、「ガバナンスが難しくなった」（40％）で、「変更量の増加」（37％）が続いた。

インフラ責任者の86％が「自組織のAI統制能力に自信がある」と回答した。だが、「正式なAIガバナンスポリシーを整備している」組織は30％にとどまった。

Exposed（暴露）に分類された組織では、70％が統制能力に自信を示す一方、正式なポリシーを持つのはわずか4％だった。Pioneerでは71％が正式なポリシーを実際に運用している。

インフラ層に浸透するAIコーディング

十分なレビューなしにAIでコードを生成する（バイブコーディング）割合は、3つの領域でほぼ同水準だった。

アプリケーションのソースコード（79％）

IaC（Infrastructure as Code）／HCL（HashiCorp Configuration Language）：78％

ポリシーのコード化（78％）

インフラチームの33％は「AIが生成したHCL（インフラ設定コード）をレビューなしで本番環境に適用する」とし、43％は「最小限のレビューのみで適用する」と回答した。

SpaceliftのCEO兼共同創業者のパヴェウ・ヒトリ氏は、「組織はガバナンスの整備が追い付かないまま、AIにインフラコードを生成させている。チームはAIを十分に統制できていると考えているが、インシデントの実態はそれとは異なる」と指摘する。