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Gartnerは2026年7月1日（米国時間）、2030年までに企業向けソフトウェアの支出のうち最大2340億ドル（約37兆円《1ドル＝160円換算》）が、エージェント型AIによる「エージェントアービトラージ」の影響にさらされるとの予測を発表した。これは2030年時点で、企業向けSaaS（Software as a Service）支出の約20％に相当する。

エージェントアービトラージとは、エージェント型AIが複数のシステムをまたいでタスクを完結させることで、利用者が複数の従来型ソフトウェアの画面を操作する必要が減る現象を指す。

Gartnerでマネージングバイスプレジデントを務めるジョージ・ブロックルハースト氏は「エージェント型AIはソフトウェアの経済性を変える」と指摘する。エージェント型のシステムは成果を直接提供し、ユーザー体験（UX）に依存した従来型アプリケーションを介さずに処理を進めるので、ソフトウェアはユーザーから見えなくなる。これにより、多くのソフトウェアベンダーにとってユーザー数の増加と収益の増加を結び付けてきた関係が崩れるという。

SaaS市場は“崩壊”ではなく変容する、その意味は？

この変化は既に進行しており、ソフトウェアの作り方、価格の付け方、使われ方を根本から作り替えるとブロックルハースト氏は予測する。同氏は「いわゆる『SaaSポカリプス』、つまり従来型SaaS市場の崩壊という見方の再定義にもつながる」と語る。 「これは崩壊というより変容に近い。SaaSは消滅するのではなく、異なる形で現れる。この変容は、既存ベンダーと新規参入者の双方にとって、脅威であると同時に機会でもある」 買い手は機能から成果へ関心を移す ブロックルハースト氏は「企業の買い手は、新しいツールやダッシュボードをさらに購入することよりも、より良い成果を重視するようになる」と述べる。AI機能を増やしても、多くの場合はコストが増えるだけで、より良い成果にはつながらない。AIからより良い成果を得るには、時間をかけて組織固有の知見や顧客の背景情報を深く蓄積できるシステムが必要になるという。 一部のベンダーは既に、自律的な業務フローの完結、システムをまたいだ連携、顧客の背景情報や知見の取り込みを実現するエージェント型の製品を提供している。ただし現時点では、その多くが大掛かりなサービス支援を必要とする。 ブロックルハースト氏は「組織がエージェント型AIシステムを使うほど、ユーザーインタフェースはもはや差別化の要素ではなくなる」と述べる。従来型SaaSの市場シェアは、既存ベンダーによって奪い合われ、業界横断のエージェント型プラットフォームを提供する新規参入者に取り込まれていくという。 既存ベンダーの直接的リスク、サービス提供者の収益機会 競争力を保ちながら成長機会を得るために、既存のソフトウェアベンダーは、「インタフェースに基づく価値」から「成果に基づく価値」に移行している。処理の実行ポイントにエージェント機能を組み込み、価値連鎖における自社の位置を守り、単なるデータではなく顧客固有の知見を蓄積・保持する必要があるとブロックルハースト氏は指摘する。 同氏は「この変化は、従来型のダッシュボードやシート単位のモデルを守るベンダーにとって存続に関わる脅威となる一方、業種横断のエージェント型ワークフローを支えるサービスやプラットフォームを開発するベンダーにとっては大きな収益機会を生む」と述べる。 AIネイティブのスタートアップやサービス提供者は、企業システムをまたぐエージェント層として機能し、機能ではなく測定可能な成果を提供し、組織がAIを中心に業務フローを再設計することを支援できる。「最終的に、彼らは既存の支出だけでなく、投資対効果（ROI）の向上によって新たに生まれる予算も取り込める」（ブロックルハースト氏）