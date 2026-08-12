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Microsoftは2026年8月11日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5121003」をリリースした（Microsoftのサポート「August 11, 2026-KB5121003 (OS Builds 26200.9168 and 26100.9168)」）。この更新プログラムは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムで、これによりOSビルドが「26100.9168（24H2）」および「26200.9168（25H2）」に更新される。

またWindows 11バージョン26H1向けには「KB5121000」が提供され、こちらのOSビルドは「28000.2704」となる。なおバージョン26H1は、Snapdragon X2搭載PC向けで、Windows 11の新機能が最初に提供されるバージョンではない点に留意したい。

悪用が確認された「AFD.sys」の権限昇格の脆弱性に注意

今回の更新では、Windowsおよびその他のコンポーネントの約400件の脆弱（ぜいじゃく）性が修正された。そのうち42件は深刻度が「緊急（Critical）」に分類されている。解消される脆弱性の詳細は、Microsoft Security Response Center（MSRC）の「August 2026 Security Updates」を参照されたい。

このうち「KB5121003」で解消される脆弱性は193件で、深刻度が「緊急」のものは8件である。影響の内訳は「特権の昇格」が129件、「情報漏えい」が30件、「リモートコードの実行」が21件などとなっており、今月は権限昇格の脆弱性が大半を占めている。

今月特に注意すべきなのは、既に攻撃に悪用されていることが確認されている「Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability（CVE-2026-68820）」だ。これはWinSock用の補助機能ドライバ（AFD.sys）における解放済みメモリの使用（use-after-free）に起因する権限昇格の脆弱性で、深刻度は「重要（Important）」、CVSS 3.1の基本値は7.0とされている。

攻撃者は、この脆弱性を悪用するように細工したアプリケーションを実行させて競合状態を発生させることで、ローカルの低権限ユーザーからSYSTEM権限を取得できる可能性がある（その際、攻撃対象となるユーザーの操作は不要とされている）。既に悪用が確認されていることから、早急な更新プログラムの適用が必要だ。

なお同じAFD.sysに対しては、別の権限昇格の脆弱性「CVE-2026-61348」「CVE-2026-70307」も併せて修正されている。いずれも悪用は確認されていないものの、Microsoftの「悪用可能性指標」では「悪用される可能性が高い（Exploitation More Likely）」と評価されている。

この他、修正前に情報が公開されていた脆弱性として、ユーザープロファイルサービスの権限昇格の脆弱性「Windows User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability（CVE-2026-62832）」（CVSS 3.1基本値7.8）、コンテナ分離FSフィルタードライバ（unionfs.sys）の改ざんの脆弱性「CVE-2026-72971」（同5.5）がある。前者は別のローカルアカウントの資格情報を持つ攻撃者が他ユーザーのレジストリハイブを読み込ませることで管理者権限を取得し得るもので、「悪用される可能性が高い」と評価されているため注意したい。

なお、Microsoftによれば現時点においてこの更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていないという。