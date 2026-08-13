無料で使えるmacOS用のシステム監視ツール「TMOG」　元Microsoft開発者が公開「macOSの『アクティビティモニタ』は使い物にならない」と指摘

初代Windowsタスクマネージャーの開発者として知られる元MicrosoftのDavid Plummer氏が、macOS向けネイティブシステム監視ツール「TMOG」のパブリックβ版を公開した。

» 2026年08月13日 08時00分 公開
[＠IT]

　初代Windowsタスクマネージャーの生みの親として知られる元MicrosoftのDavid Plummer（デイビッド・プラマー）氏は2026年8月1日（米国時間）、macOS向けの新しいシステム監視ツール「TMOG（Task Manager OG）」のパブリックβ版を無料公開した。

「macOSの『アクティビティモニタ』は使い物にならない」　開発の背景

　TMOG開発のきっかけは、プラマー氏自身の「macOSのアクティビティモニタに対する不満」だった。

　同氏は自身のX（旧Twitter）アカウントで「アクティビティモニタは使い物にならない」と指摘。Windowsタスクマネージャーが持つ「一覧性の高さ」と「詳細なシステムデータの可視化」を両立したツールがmacOSにも必要だと考え、自ら開発に乗り出したという。

　TMOGは「Swift」と「AppKit」を用いてmacOSのネイティブアプリとして構築されている。これにより、システム監視ツールに不可欠な軽量性と高いパフォーマンスを実現しているという。

　TMOGのUI（ユーザーインタフェース）では、CPU（コアごとの使用率）、GPU、メモリ、ストレージ（ディスクI/O）、ネットワークの基本情報に加え、消費電力、各種温度センサー（Thermals）の情報まで、1つのダッシュボードで可視化できる。

TMOGの画面（公式サイトより） TMOGの画面（公式サイトより）

　プロセスのツリー表示にも対応している他、スタートアップアプリやサービス、ログイン中のユーザー情報などをタブ切り替えで確認できる。またmacOSのサービス管理デーモンである「launchd」をアプリ内から直接制御可能だという。

　TMOGはβ版として公式サイトから直接ダウンロードする形式で公開されている。今後はWindows版の展開も計画しているという。

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