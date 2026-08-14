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連載目次

対象：Windows 11



文章作成やチャットツールでのやりとりで、「もっとスムーズに文字入力できたらいいのに」と感じたことはないだろうか。実はWindows 11標準の日本語入力システム（MS-IME）には、あまり知られていないものの、使いこなすと劇的に作業効率が上がる機能が潜んでいる。

本Tech TIPSでは、一般的な変換テクニックを超えた、知る人ぞ知る超便利な入力TIPSを5つ紹介する。

「きょう」「いま」で日付・時刻に変換

日付や時刻を入力する際、わざわざカレンダーや時計を確認しながら「2026年8月10日」や「17時55分」と手入力する必要はない。平仮名で「きょう」「いま」と入力して変換するだけで、現在の正確な日時が候補に表示される。

「きょう」と入力すれば、「2026年8月10日」「令和8年8月10日」「8月10日(月)」など複数の表示形式が候補として示される。好みの表示形式を選択して、確定すればよい。

同様に「いま」で変換すれば、「17時55分」「午後5時55分」「17:55」など現在の時刻が候補に上がる。

「あした」「きのう」「ことし」などでも同様に日付変換が可能だ。カレンダーや時計を見る必要もないので素早い入力が可能となる。

「ハイフン付き郵便番号」で住所を一発変換

住所を入力する際、都道府県や市区町村を1文字ずつ打つのは非効率だ。7桁の郵便番号を「ハイフン付き」で入力して変換キーを押すだけで、該当する住所が候補として表示される。