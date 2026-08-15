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ニチレイは2026年8月14日、同年7月13日に公表したランサムウェア被害の影響を受け、攻撃を受けたサーバに従業員情報が保管されており、一部の従業員情報が漏えいした可能性があると発表した。

漏えいした可能性がある個人情報は、国内のニチレイグループが取り扱う、従業員の氏名や生年月日、会社メールアドレス、従業員番号、人事・労務管理に関する情報だとしている。

ニチレイは現時点で、漏えいした可能性がある個人情報の不正利用は確認されていないとしている。今後、さらなる情報漏えいが発覚した際には、該当者に速やかに通知するという。

業務が戻っても、ランサムウェア被害は終わらない

同社へのランサムウェア被害によって物流・配送拠点の運営に支障が生じ、ニチレイロジグループに食材配送を委託していた日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）やくら寿司をはじめとした外食産業で、一部品切れや販売制限が発生していた。