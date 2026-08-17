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シェアウィズは2026年7月7日、オンライン試験における生成AI利用の実態に関する調査結果を発表した。調査は、過去3年以内に社内試験や資格試験をオンラインで受験した1021人を対象に、2026年5月28〜31日にインターネット調査で実施された。

対面式試験と比べたオンライン試験の心理状態は「リラックスして臨める」（49.8％）が最多で、「集中しやすい」（48.2％）、「緊張感が保ちにくい」（32.9％）と続いた。一方、不正を疑われないか気になったことが「ある」と答えた人は61.0％に上り、画面越しのオンライン試験であっても受験者に心理的負担が生じている。

「利用禁止」でも？ 約半数が「使えてしまうなら受験中にAIを利用」