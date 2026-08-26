レバテックは2026年7月27日、自社データを基にITフリーランス市場の需給動向をまとめた「ITフリーランス市場動向」を発表した。

2026年6月時点のITフリーランス案件希望者数は前年同月比136％に達し、増加基調が続いている。中でもPM（プロジェクトマネジャー）の登録者数は同時期に約1.8倍まで伸びた。

背景として、フリーランス自身が市場価値の変化をよりリアルタイムに把握したいと考える傾向が強まっていることや、案件ごとに異なるプロジェクトに携わりたいというキャリア志向の広がりが影響しているとみられる。

AI／DX関連の案件数は、この1年間で約3.1倍に急増した。これに合わせてPMの案件数もこの3年間で3倍以上に膨らんでおり、上流工程を担う人材への需要の高まりが顕著になっている。

こうした動きの背景には、企業側が、AIを単に導入する段階から業務に組み込んで成果につなげる段階へと移りつつある状況があるとレバテックは分析する。そのため、AI技術への理解と現場業務の双方に通じた人材へのニーズが強まっているとみられる。

フルリモート案件シェアは約30％まで縮小し、出社回帰へ

2026年6月時点のフルリモート案件の比率は、全体の約30％にまで低下した。フリーランスは正社員と比べてフルリモート勤務を実現しやすいとされてきたが、近年は週に数日出社するなど、一定の出社を伴う働き方が一般的になりつつある。

背景には、出社を求める方針に転換する企業が増えていることに加え、AIの普及によってAI活用やDX推進といった経営上重要な案件が増加している状況があり、一部でも出社が可能な人材の需要が再び高まっているとレバテックはみている。

AIの進化に伴い求められるエンジニア像にも変化が

レバテック代表執行役社長の泉澤匡寛氏は、今回の調査結果を踏まえ、「AIの進化によってITフリーランス市場で必要とされる業務や人材が大きく変わりつつある」と述べている。「定型的な開発・運用業務はAIによる代替が進む一方、AIを現場で活用してプロジェクトを推進できるPMやコンサルタントなど、上流を担う人材へのニーズは今後も拡大する」との見方を示した。

同社のデータでも、AI／DX案件の増加とともにPM案件がこの3年で3倍以上になるなど、コーディング能力だけを求められる案件と比べ、AIを活用しながら戦略立案から実装までを担う案件の需要が伸びていることがうかがえる。泉澤氏は、「今後はAI活用力に加えて、ビジネス課題への理解や多様なメンバーとAIをつなぎながら成果を出せる人材の価値が一段と高まる」との見通しを示した。