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北海道紋別市で観光・レジャー施設などを運営するオホーツク・ガリンコタワーは、同市との官民連携による観光・研究施設「海洋交流館」「オホーツクタワー」や、流氷観光船「ガリンコ号」、アザラシの保護・飼育施設「アザラシランド」「アザラシシーパラダイス」の運営・管理を手掛ける。数平方キロにわたる敷地に各施設が点在しており、施設間をネットワークで接続している。

オホーツク・ガリンコタワーは約10年前から、施設間ネットワークとして主に無線通信を利用していた。有線通信の場合、雪や吹雪によるケーブルの断線リスクがあるのに加えて、電柱の設置やケーブルの埋設に費用がかかるといったハードルがあったからだ。

各種決済端末の導入や予約システムのデジタル化、アザラシランドからの動画配信による広報活動などを進めた結果、オホーツク・ガリンコタワーの各施設では無線LANの利用ニーズが高まっていた。一方でネットワーク機器の老朽化から、無線LANによる通信が不安定になるなどの問題が発生し、書類の印刷のためだけに施設間を移動するといった手間が生じることもあったという。

「無線LANが不安定」をどう解消したのか

こうした課題を解消するために、オホーツク・ガリンコタワーはネットワークを全体的に見直した。具体的に何を変えたのか。