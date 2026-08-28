第4話のテーマは「“何も起こらない”ために闘う情シスの悲哀＝セキュアブート証明書の期限切れ」。「2026年6月、全社のPCが起動不能になるかも……」。深夜のオフィスで一人、証明書の更新に奔走するop子。かたや「私のPC普通に動いてますけど？」と、のんきなdev子。あなたの現場の“縁の下の力持ち”は、ちゃんと報われていますか？

題材になった人気記事