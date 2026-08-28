＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第4話のテーマは「セキュアブート証明書の期限切れ」。深夜のオフィスで一人、証明書の更新に奔走するop子。かたや「私のPC普通に動いてますけど？」と、のんきなdev子。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第4話のテーマは「“何も起こらない”ために闘う情シスの悲哀＝セキュアブート証明書の期限切れ」。「2026年6月、全社のPCが起動不能になるかも……」。深夜のオフィスで一人、証明書の更新に奔走するop子。かたや「私のPC普通に動いてますけど？」と、のんきなdev子。あなたの現場の“縁の下の力持ち”は、ちゃんと報われていますか？
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