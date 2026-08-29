IT専門調査会社のIDCは2026年8月25日（米国時間、以下同）、生成AIやAIエージェントの普及に伴うコスト管理の構造的課題とガバナンスの必要性を解説した分析レポートを公開した。多くの企業でAIの利用コストが急増し、予算管理が制御不能に陥る事例が相次ぐ中、ソフトウェアのシート単位課金からトークン処理量に基づく従量課金への移行に対応した「トークノミクス（Token Economics：トークン経済）」の確立が急務とし、警鐘を鳴らしている。

米国の日刊紙『The Washington Post』の調査部門であるWashington Post Intelligenceが同年8月21日に公開した、コラムニストのダン・ギャラガー氏およびケンドリック・フランケル氏による調査報道でも、同様の混乱が指摘されているという。

AI使用量を競う時代が終わり、浮き彫りになるガバナンスの空白

2025年から2026年にかけて、一部のエンジニアリングチームは、AIが生み出した事業価値ではなく消費したトークン数で成功を測定し、社内で誰が最もAIを使用したかを競うリーダーボードを設置する組織まで現れた。

この「トークンマクシング（Tokenmaxxing）」と呼ばれる過剰消費の時代は終息に向かいつつあるものの、企業の現場ではAIのコスト責任者が誰なのか、数カ月後や数年後にどれほどの費用が発生するのかを正確に把握できていない深刻なガバナンスの空白が残されている。

Airbnbはトークン消費数の追跡をやめて、別の評価軸に

2025年を通じて見られたトークン消費量そのものを成果指標と見なす風潮は、ようやく是正され始めている。宿泊予約プラットフォーム大手のAirbnbでCTO（最高技術責任者）を務めるアフマド・アル＝ダーレ氏は、ビジネス向けソーシャルネットワーキングサービス「LinkedIn」で、自社の変化を明らかにした。アル＝ダーレ氏率いるチームでは、トークン消費数の追跡をやめ、処理のスループットと出力品質の評価に評価軸を移行したところ、トークンの過剰消費は自然に抑制されたという。

この是正の動きは、常に変動する予測不能な数値の追跡に追われていた財務部門にとっては歓迎すべき変化と言える。だが、その根底にあるより複雑な課題が解消されたわけではない。多くの企業では、AIに関連する膨大な請求書の最終的な責任主体が誰なのか、あるいは3カ月後、1年後、3年後にどれだけのコストが発生するのかを自信を持って説明できる状態にない。

この課題を解決する実践的な専門体系として位置付けられるのがトークノミクスだ。特に自律的な推論を繰り返すAIエージェントの運用に焦点を当て、従来のソフトウェアライセンスのような席数（シート）単位ではなく、処理された100万トークン当たりの単価に基づいてAIの実効コストを管理、予測する手法を指す。

Uberは4月に年間予算を枯渇 トークン単価50％減でも請求額が跳ね上がる理由

コストガバナンスの欠如がもたらす影響は、既に大手IT企業の決算にも現れている。Washington Post Intelligenceの報道によると、配車サービス大手のUber TechnologiesのCTOは、テクノロジーメディア『The Information』に、2026年4月中旬の時点で年間のAI予算枠を全て使い果たしてしまったと明かしている。

あるフィンテック企業のデータによると、複数のモデルを組み合わせたブレンドトークン単価は前年比で約50％下落しているという。理論上、単価が半減すれば同じ処理にかかる費用は抑えられるはずだが、現実には請求総額の下落には結び付いていない。

トークン単価の下落は、コストの削減ではなく、システムのバックグラウンドで実行される継続的な推論ループの急増を引き起こした。AIエージェントが自律的にタスクを細分化し、自己検証や反復処理を繰り返す設計が主流となったことで、単価の低下がそのまま消費トークン量の大幅な増大を招く構図が生じている。安価になったトークンが、返って膨大な利用を誘発する逆転現象が発生している。

「開発はすぐ気付くが権限なし、財務は請求書を見るまで気付かない」

IDCが公開した調査レポート「Effective Agent Cost Management: A Practitioner's Framework for Planning, Sourcing, Implementation, and Operations」（IDC #US54644126、2026年6月発行）は、メディアの報道と同様のパターンが企業内部で構造化している実態を浮き彫りにした。

同レポートによると、エンジニアリングチームは開発や運用の現場においてコストの異常値をリアルタイムで検知できる立場にある。しかし、それらの異常に対処する予算上の決定権限限度を持っていないことが多い。一方で、予算の決定権を持つ財務部門は、数週間後にベンダーから請求書が届くまで問題の発生そのものを検知できない。

IDCでAI部門のグループバイスプレジデントを務めるシャリ・ラヴァ氏は「AIエージェントの浪費に消える1ドル1ドルは、全てガバナンスの失敗によるものだ」と指摘している。技術的な最適化と財務的な統制が切り離されていることが、コスト肥大化の温床となっている。