Googleは2026年9月2日（米国時間）、推論およびコーディング性能を高めたAIモデル「Gemini 3.8 Flash」と、サイバーセキュリティの防御に特化したモデル「Gemini 3.8 Flash Cyber」を発表した。前世代モデル「Gemini 3.7 Flash」の提供開始から3週間、Flashシリーズとしては6週間で3回目のアップデートとなる。

Gemini 3.8 Flashは、エージェントワークフローやソフトウェアエンジニアリング、専門領域における複数ステップの論理的推論向けに設計された主力モデルだ。前世代のGemini 3.7 Flashと同等の価格設定を維持しており、API利用時の初期料金は入力100万トークン当たり0.75ドル、出力100万トークン当たり3.75ドルで提供される。

Gemini 3.8 Flash Cyberは、自律的な脆弱（ぜいじゃく）性検知と自動パッチ適用に焦点を当てた防衛特化型モデル。同社のパートナーシップ枠組み「Fairwind Program」を通じて防衛組織や重要インフラ運用者に提供される。

両モデルは同一の基盤的知能を共有しており、基礎モデルを再帰的に評価、改善する長時間エージェントループによって性能を強化した。Googleは、高度なサイバーセキュリティ分野でのトレーニングなどを通じ、コーディングと推論の能力を引き上げたと説明している。

価格据え置きで大規模フロンティアモデルに迫るコーディング／推論性能

Gemini 3.8 Flashは、高コストな大規模フロンティアモデルに迫る性能を発揮するという。ソフトウェアエンジニアリングの解決能力を測るベンチマーク「DeepSWE v1.1」で、複雑なエンジニアリング問題をどれぐらいのコストで自律的に解決するかをテストしたところ、Claude Opus 5を除く大規模モデルの多くを上回る成果を低コストで記録した。

性能向上の背景にはモデルによって作業量を増減させる設計方針がある。複雑なタスクにおいて、Gemini 3.8 Flashは追加の推論ステップを実行し、外部ツールを反復的に呼び出して解答を導き出す。その過程でトークン消費量が増加する場合があるが、計算効率を最優先する開発者は推論の試行レベルを低減させてトークン消費を抑制できる他、Gemini 3.7 Flashを選択することも可能だとしている。

プロンプト1つで動的Webアプリケーションや3Dツールを生成

Gemini 3.8 Flashのコーディングおよび自律設計能力を示す例として、Googleは実験的環境やツールを用いて生成されたプロトタイプを紹介している。