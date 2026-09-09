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サービスの利用者が増えれば、売り上げも伸びる。一方で、利用者の増加に合わせてIT基盤のコストや運用負荷まで増大していけば、それが事業成長の足かせになりかねない。

国内でインターネット関連事業を展開してきた老舗であるエキサイトは、まさにそうした課題に直面していた。エキサイトは1997年にExcite Inc.の日本法人として設立され、その後、日本市場に合わせた独自のサービスを展開してきた。通話による相談サービスである「エキサイトお悩み相談室」と「エキサイト電話占い」は、日本オリジナルのサービスの中でも代表的な存在となっている。

同社では、これら主力事業の成長を支える通話基盤の見直しを迫られた。ユーザーが増えても柔軟に拡張でき、ユーザーのニーズの変化に合わせて迅速にサービスを開発できる仕組みへと転換。結果として通話料などを中心に大幅なコスト削減を実現し、その余力をサービス開発に振り向けられるようになった。

そうした通信基盤の刷新、コスト削減、サービス開発の迅速化を同社ではどう実現したのか。

お悩み相談者が急増、通話インフラの「3つの課題」が浮き彫りに

2006年にスタートした「エキサイトお悩み相談室」は、170人以上のカウンセラーが在籍し、累計相談件数は40万件を超える。翌2007年に始まった「エキサイト電話占い」も、170人以上の占い師を抱え、累計鑑定件数は100万件を超える。いずれも20年近くにわたって提供を続け、利用実績を積み重ねてきたサービスだ。

エキサイトお悩み相談室、エキサイト電話占いを含むプラットフォーム事業を管掌する秋吉正樹氏（取締役）は、両サービスの重要性は2019年以降にさらに増すことになったと説明する。このタイミングで同社は新たな経営体制の下、カウンセリングや占いの領域を成長事業と位置付け、広告宣伝やカウンセラー、占い師の採用を強化。これをきっかけに利用者は急速に増加していった。

そこで課題として浮かび上がったのが、サービスを支えてきた通話基盤だった。両サービスは、利用者とカウンセラーや占い師を電話でつなぎ、相談に応じるサービスだ。当時使っていたのは、大手通信事業者が提供するアナログ回線を利用した通話システムだった。利用者がWebサイトから相談を申し込むと、システムから利用者に電話をかけ、応答するとカウンセラーや占い師にも発信して両者をつなぐ仕組みだ。

旧通話基盤が開発の足かせに

長年サービスを支えてきたこの仕組みが、利用者の急増とともに大きく3つの課題を抱えるようになった。

通話方式を柔軟に変更・拡張できない

利用増に伴って通信コストや設備・運用負荷が膨らむ

通話セッションの状況を細かく把握できない

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