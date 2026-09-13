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生成AI導入の議論では、回答精度やハルシネーション対策に目が向きがちですが、企業が直面しているのは「コスト管理」という切実な課題です。

AIチャットbotやAIエージェントは、利用するたびにトークンを消費し、その量に応じて請求額が変動します。ユーザー数（ライセンス数）さえ管理すればよかった従来のソフトウェアとは、コスト構造が大きく異なるのです。

Gartnerの調査によると、経営層の85％は「AIでコストを削減できる」と期待し、87％は「メリットがリスクを上回る」と考えています。しかし、この高い期待が「まず導入ありき」の空気を生み、コストや契約条件の精査が後回しになった結果、想定外の予算超過に直面する企業が後を絶ちません。

生成AIのトークン消費は今後さらに拡大すると予測されており、対応を先延ばしにはできない状況です。本稿では、なぜトークン浪費が起こるのかを整理した上で、企業が今すぐ取り組める対策を紹介します。

生成AIの予算管理が難しい背景には、技術とビジネスモデルの特性があります。

生成AIは特定業務に特化したツールではなく汎用（はんよう）技術なので、現場での利用範囲が想定以上に広がりやすい特徴を持ちます。

さらに、LLM（大規模言語モデル）の運用には大量の計算資源が必要です。従来のSaaSのようにユーザー数を基準に予算を組むモデルとは異なり、AIでは利用量の増加がベンダー側の運用コスト増に直結します。そのため、多くのサービスでトークンやクレジットを基準とした従量課金が採用されています。

同じ「クレジット」「トークン」という言葉を使っていても、消費条件や用途別の倍率、超過時の料金、未使用分の扱いなどはサービスによって異なります。契約時に単価だけを見ていると、実運用で利用が増えたときに想定外の請求につながりかねません。

Gartnerは、こうしたリスクを抑えるための取り組みを、次の4つのステップにまとめています。

ステップ1：課金の仕組みを理解する

まず着手すべきは、クレジットやトークンを基にした価格モデルの理解です。

「どの操作がクレジット消費を発生させるのか」「ユースケースごとの消費倍率はどうか」「超過利用時の料金体系、クレジットが個人単位か全社共有か」「精算のタイミングはいつか」といった点を最低限確認する必要があります。

併せて、AIコスト管理の責任者を置き、ベストケースとワーストケースの両方を想定したシナリオ分析を行うことも欠かせません。

ステップ2：ROIの説明責任を明確にする

次に必要なのは、AI導入を求める部門に対し、期待される価値やROI（投資収益率）を明確に示すよう求めることです。

Gartnerの調査では、「ROI測定に成功している」と回答した企業はわずか14％にとどまっており、多くの企業がROI評価の枠組みを十分に確立できていません。コスト削減や売り上げ向上だけでなく、作業時間短縮や顧客満足度向上といった非財務的な指標も含めて評価することが必要です。

ステップ3：契約交渉で柔軟性と予測可能性を確保する

契約交渉の段階では、追加ユーザーが定価でしか追加できない、未使用トークンが繰り越せない、利用量超過時に自動的に追加課金されるといったリスクが潜んでいないかどうかの精査が欠かせません。

トークンやクレジットの全社プール化、未使用分の繰り越し、契約数量の柔軟な見直し、価格改定の制限といった条件を交渉することで、将来の運用変化に対する柔軟性を確保できます。

ステップ4：契約後も利用状況を継続的に監視する

最後に欠かせないのが、導入後の継続的な監視です。

従量課金型ソフトウェアを購入する企業の82％は監視／アラート機能を重視しているものの、従来のソフトウェア資産管理ツールだけでは生成AI特有の利用状況を十分に可視化できないケースがあります。

ソフトウェア資産管理チームやFinOpsチームと連携しながら独自の監視体制を整え、PoC（概念実証）から本番運用まで一貫して利用状況を分析し続けることが重要です。

AIを活用する組織が「トークン単価」に惑わされてはいけない理由

多くの企業はモデル選定時に「トークン単価」に注目しがちですが、それだけではAIのコスト構造を正しく把握できません。

ゴールドマン・サックスは、自律型AIの普及に伴い、世界のトークン消費量が2026〜2030年に約24倍に急増すると予測しています。単価が安く見えても、全体の消費量が跳ね上がれば膨大なコストが発生します。

だからこそ企業は、AIを「ユニットエコノミクス（採算性）」「コントロール（統制）」「パフォーマンス（性能）」「運用負荷」という4つの観点から総合的に評価する必要があります。重要なのは、モデル単位のコストやトークン単価ではなく、「業務タスクを完了するためにいくらかかるのか」という視点でAIを評価することです。

この考え方は、ワークロードの配置判断にも直結します。スピードや実験、柔軟なスケーリングを重視するならパブリッククラウド、大量処理や規制対応、低遅延を重視するならプライベートAIやソブリン推論環境が適しています。

解決すべき業務課題を定義し、それを確実に実行できる最もシンプルなモデルを選定した上で、タスク完了当たりのコストを継続的に把握しながら適切な環境に配置することが、本番運用を持続させる鍵になります。

「AIコーディングより人を雇う方が安くなる」現象を防ぐ5つの運用施策

Gartnerは2026年6月、2028年までにAIコーディングのコストが開発者の平均給与を上回るとの予測を発表しました。

主な要因は、LLMのトークン消費量の増加と、ユーザー単位課金から従量課金制へのライセンスモデルの移行です。

ベンダー側がトークン消費の算出／請求プロセスの透明性を欠いていることもあり、企業がコストを予測しにくい状況が生まれています。

さらに現場では、AIエージェントに対する統制不足、不要な情報まで読み込むコンテキストウィンドウの肥大化、使用を最適化するフィードバック機構の欠如といった要因が重なり、トークンの過剰消費に拍車をかけています。

こうした事態を防ぐため、Gartnerは5つの運用施策を提言しています。

【1】ユースケース起点の判断フレームワークを確立する

開発タスクを「開発者主導」「開発者＋エージェント」「完全エージェント主導」の3つに分類し、タスクごとにAIへ委任する適切な自律性レベルを定義します。

【2】タスクの複雑性に応じてモデルを選ぶ

作業を細分化し、単純で高頻度なタスクは小規模モデルに振り分け、複雑で価値の高い作業にのみフロンティアモデル（最先端モデル）を充てるモデルルーティング戦略を導入します。

【3】コンテキストエンジニアリングを徹底する

プロンプトに含める情報を精査、要約し、不要なデータを排除します。出力品質を落とさずにトークン消費を抑えられるよう、開発者への訓練も重要です。

【4】ガバナンスとコスト統制を実装する

トークン消費のしきい値設定や上限到達時のエスカレーションポリシー、自動監視機能をエンジニアリングワークフローに組み込み、制御不能なコスト増大を防ぎます。

【5】トークン使用レビューを開発サイクルに組み込む

スプリントの振り返りの一環として、トークン消費の多いワークフローを定期的にレビューし、非効率なプロンプトの改善やノウハウの共有につなげます。

AIコーディングの現場で膨らむ「見えないコスト」

オブザーバビリティー（可観測性）ツールを提供するNew Relicも、AIコーディングの普及に伴う課題の一つとして「コスト肥大化」を挙げています。

New Relicが2026年7月に発表した調査では、適切でないモデルの利用や同じ指示の繰り返しによるトークン浪費、AIが生成したブラックボックスの調査、開発速度の向上に伴う障害対応など、周辺の運用負荷がコストを押し上げている実態が明らかになりました。

この調査では、業務時間に占める突発的対応の割合は33％に上りました。加えて品質低下によるシニアエンジニアのレビュー負荷は441％も増加しており、手直しの増大とコスト増加が互いに絡み合って現場に重くのしかかっている実態がうかがえます。

こうした「見えないコスト」の膨張を阻止するには、リアルタイムな利用可視化と予算管理が不可欠です。

対策ツールとして、New RelicはAIコーディングの利用状況やコストを可視化するオープンソースのMCP（Model Context Protocol）サーバ「New Relic Preflight」（以下、Preflight）を公開しました。

Preflightは、モデルやツールごとの支出をリアルタイムで追跡し、予算上限に近づくとアラートを出す他、同じ指示の繰り返しや不必要なコンテキスト再読み込みといった「トークンの無駄遣い」を自動検知する機能を備えています。

こうしたツールを活用し、浪費の実態を「見える化」することが、有効な対策の第一歩といえるでしょう。

日本語で使うだけで約1.5倍？ 見落としやすい「トークン効率」

トークン浪費の盲点となっているのが「使用言語による消費量の違い」です。AIが文章を処理する単位であるトークンは、言語や表記体系によって分解される数が異なります。この差を「トークン効率」と呼びます。

Deep Insiderが独自のベンチマークを基に実施した調査では、英語を1.00倍とした場合、日本語の入力トークン数は5モデル平均で1.48倍という結果になりました。中国語は1.01倍とほぼ英語並みだった一方、日本語は漢字、平仮名、片仮名、英数字、記号が混在するので、英語の単語のようにひとまとまりとして扱われにくく、細かいトークンに分割されやすい傾向があるといいます。

興味深いのは、モデルによって日本語の不利さが異なる点です。「GPT-5.5」は日本語で英語比1.73倍だったのに対し、「Claude Opus 4.7」は1.39倍にとどまりました。

ただし、ここで注意が必要なのは、「英語比」（倍率）と絶対消費量の違いです。入力トークン消費量そのものに近い見方をすると、Claude Opus 4.7は平均2.62倍と大きく、GPT-5.5系（1.48倍）よりも多くのトークンを消費する結果となりました。モデル選定時には、英語に対する倍率だけでなく、消費する入力トークン数も合わせて確認することが重要です。

今回の調査を踏まえると、「日本語の長文を大量に扱うなら入力トークン消費量が少なかったモデルを候補に入れる」「日本語の不利さを小さくしたいならClaude Opus 4.7のようなモデルに注目する」「GPT系は世代をまたいでも傾向が一貫しており予測しやすい」といった判断軸が見えてきます。

自社で検討中のモデルについて最新のトークン効率を確かめたい場合は、Deep InsiderがGitHubで公開しているベンチマーク「lang-token-bench」を活用するとよいでしょう。

トークン浪費対策は「多角的な評価」と「可視化」から

ここまで見てきたように、AIのトークン浪費は単一の原因で起こっているわけではありません。従量課金という価格構造そのもの、トークン単価だけを見てしまう評価の不十分さ、現場のガバナンス不足、そして使用言語やモデル選定に至るまで、複数の要因が積み重なって予算超過を引き起こしています。

もちろん、トークン効率が良いモデルが常に業務に最適とは限りません。選定では、回答品質、思考能力、コーディング性能、キャッシュ機能の有無、モデル単価なども含めた総合的なコストパフォーマンス（ROI）で見極める必要があります。

「どのモデルが賢いか」だけでなく、「どのモデルが、どれだけのトークンを使うか」を意識すること。業務タスク単位でのコスト評価、ワークフローへのガバナンスの組み込み、モニタリングツールによる可視化を地道に継続すること。AIの導入効果を最大化し、持続的に活用するために、今こそコスト管理の仕組みを刷新してみてはいかがでしょうか。