なぜ若手こそ「Linux」を学ぶべき？　ベテランが「基礎学習は無駄じゃなかった」と教える現場は、こんな感じ生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜（9）

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第9話のテーマは「生成AI時代の基礎学習」です。「基礎知識なんてAIに聞けばいい」――そう考える若手dev子が、本番トラブルで痛感したのは、AIにも“分からないこと”があること。そこへに現れたベテランop子が、基礎の力で一撃解決。彼女が語る「無駄じゃなかった」過去とは？※本作はフィクションです。

» 2026年09月14日 07時00分 公開
[＠IT]

生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※本作はフィクションです。実在の人物、団体、商品などとは一切関係がありません。

ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT


　

　第9話のテーマは「生成AI時代の基礎学習」です。「基礎知識なんてAIに聞けばいい」――そう考える若手dev子が、本番トラブルで痛感したのは、AIにも“分からないこと”があること。そこへ現れたベテランop子が、基礎の力で一撃解決。彼女が語る「無駄じゃなかった」過去とは？

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