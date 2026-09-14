＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第9話のテーマは「生成AI時代の基礎学習」です。「基礎知識なんてAIに聞けばいい」――そう考える若手dev子が、本番トラブルで痛感したのは、AIにも“分からないこと”があること。そこへに現れたベテランop子が、基礎の力で一撃解決。彼女が語る「無駄じゃなかった」過去とは？※本作はフィクションです。