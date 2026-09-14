＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第9話のテーマは「生成AI時代の基礎学習」です。「基礎知識なんてAIに聞けばいい」――そう考える若手dev子が、本番トラブルで痛感したのは、AIにも“分からないこと”があること。そこへに現れたベテランop子が、基礎の力で一撃解決。彼女が語る「無駄じゃなかった」過去とは？※本作はフィクションです。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※本作はフィクションです。実在の人物、団体、商品などとは一切関係がありません。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第9話のテーマは「生成AI時代の基礎学習」です。「基礎知識なんてAIに聞けばいい」――そう考える若手dev子が、本番トラブルで痛感したのは、AIにも“分からないこと”があること。そこへ現れたベテランop子が、基礎の力で一撃解決。彼女が語る「無駄じゃなかった」過去とは？
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