JetBrainsは2026年8月19日（現地時間）、年次調査「Developer Ecosystem Survey 2026」の結果を公表した。同調査は、世界のプロフェッショナル開発者1万5000人以上を対象に2026年5〜7月にかけて実施した10回目の調査で、開発者が利用するツールセット、実践、技術、意識を幅広く調べたものだ。

JetBrainsは、AIコーディングエージェントが開発者のツールセットとして着実に定着し、業界全体で利用が広がっているとみている。2026年5〜7月の時点で、プロフェッショナル開発者の90％が、ローカルのエージェントかリモートのクラウドエージェントをいずれかの形で、週1回以上職場で利用していた。毎日利用しているのは68％だった。

職場で最も導入されているAIコーディングツールは、「Claude Code」で39％だった。2026年1月時点の18％から倍増している。米国では47％と、開発者のほぼ半数が職場で利用している。最も使うAIコーディングツールとしてClaude Codeを挙げた開発者は31％で、職場で利用している層のうち約80％がメインツールとして選択している。

OpenAIの「Codex」は3％から16％へ、約5倍に伸びた。認知度の上昇はさらに大きく、2026年1月時点でCodexを知っている開発者は世界で27％にとどまっていたが、5〜7月には65％まで上昇した。JetBrainsは、OpenAIという大きなブランドを持ちながら認知が27％にとどまっていた状態からの跳ね上がりを、利用率の伸び以上に印象的だとしている。

「GitHub Copilot」は、1年前の29％から21％へ低下した。AI支援コーディングを2023年に注目の的へ押し上げ、長く市場をけん引してきたリーダーとしての地位を失ったとJetBrainsは分析する。認知率は79％で依然として市場で最も広く知られたツールの一つであり、欧州、英国、米国では86〜90％に達する。GitHub Copilotの利用者のうち39％は、JetBrainsのIDE（統合開発環境）でも利用していると回答した。

Cursorは認知率が上がる一方で利用率が低下

「Cursor」は認知率が69％から75％へ上昇した一方、利用率は18％から12％へ小幅に低下した。低下幅が最も大きかったのは中国で、1月の28％から5〜7月には16％になった。

オープンソースのコーディングエージェント「OpenCode」は利用率7％に達した。大企業の後ろ盾がないものの、世界で42％の認知率を得ている。

「Google Antigravity」は利用率6％で横ばいだったが、認知率は1月の29％から5〜7月には47％へ大きく伸びた。インドはAntigravityの支持が高い国で、職場で利用する開発者は1月の10％から15％に増え、Cursorと並んで3番目に多く使われるツールとほぼ同水準になっている。