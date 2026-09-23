【無料】AIコーディングを「より速く省トークンに」　Claude Code・VS Code・GitHub Copilot・Cursorが明かす「トークン浪費」防止術まとめeBook40ページ＠IT人気記事まとめ読みeBook

生成AIやAIエージェントの活用が広がる一方、トークン課金による想定外のコスト増が企業を悩ませています。AIコーディングが広まった開発現場にも、品質が高いコードの生成に加え、無駄なトークンの削減が求められるようになりました。本eBookではClaude Code・VS Code・GitHub Copilot・Cursorが公式ブログで提供した「トークン浪費」防止術をまとめたので、ご活用ください。

» 2026年09月23日 13時00分 公開
[＠IT]

　生成AIやAIエージェントの活用が広がる一方、トークン課金による想定外のコスト増が企業を悩ませています。AIコーディングが広まった開発現場にも、品質が高いコードの生成に加え、無駄なトークンの削減が求められるようになりました。

　本eBookでは「Claude Code」「Visual Studio Code（VS Code）」「GitHub Copilot」「Cursor」が公式ブログで提供した「トークン浪費」防止術を40ページのeBookにまとめました。トークン価格を決定する要因やセッションで送信されるトークン数を決定する要因、トークン浪費の原因としてよく挙がるサブエージェント、トークン消費のメカニズムといった基礎知識。トークンが無駄にふえてしまうアンチパターン、より速く省トークンにするための検証データ、トークンを削ったのにコスト増につながってしまうケース。それらから導かれるベストプラクティスが1冊で理解できますので、ご活用ください。

　これからAIコーディングを大規模に活用する開発者にとっても、Claude Code・VS Code・GitHub Copilot・Cursorに限らず、AIコーディングのトークン浪費を防止する上で共通の課題と対策を調査するヒントになるはずです。

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