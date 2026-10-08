キャリアデザインセンターは2026年9月18日、同社が運営するWebマガジン「エンジニアtype」において、全国のITエンジニア339人を対象に実施した働き方やキャリア、転職に関する調査結果を発表した。

それによると、現在の働き方において完全出社が33％で最多となったことや、働き方別の幸福度、年収帯別の幸福度、職場満足度が高まる要因などが分かったという。

調査対象者に対して現在の働き方について尋ねた設問では、「完全出社」という回答が33％で最も多く、「週2〜3日リモート」が30％、「フルリモート」が28％、「週1日リモート」が9％という結果となり、約3人に1人のエンジニアが完全出社で働いている実態が浮き彫りとなった。

人生の幸福度に関する設問の回答を基にスコア化した比較では、全回答者の平均が3.22だったのに対し、フルリモートで働くエンジニアの幸福度は平均3.52となり、全体平均を0.30ポイント上回っている。一方、完全出社で働くエンジニアの幸福度は2.88となり、全体平均を0.34ポイント下回った。このように、フルリモートと完全出社との間の差が0.64ポイント開く結果となった。

年収帯による幸福度の最大差は0.44ポイント

さらに同調査では、年収帯別でも幸福度を比較している。その結果、年収帯による幸福度の最大差は0.44ポイントとなった。

今回比較した範囲では、フルリモートと完全出社の幸福度の差である0.64ポイントが、年収帯による最大差を上回る結果となった。ただしキャリアデザインセンターは、今回の調査結果だけでは「フルリモートにすれば幸福度が上がる」「完全出社だから幸福度が下がる」といった因果関係までは証明できないと注意を促している。

幸福度を左右する要因としては、仕事の内容や年収、職場での人間関係、家庭の状況など多岐にわたるものが考えられるとした上で、今回の結果はあくまで働き方と幸福度との間に見られた1つの関係性として受け止める必要があると説明している。

職場満足度で最多となったのは「勤務時間・働き方」

同調査では、職場に対する満足度についても尋ねている。現在の職場に「非常に満足」または「満足」と回答した144人を対象に、満足している理由で最も多く挙げられた項目を確認したところ、「勤務時間・働き方」が25％でトップとなった。次いで「仕事内容・役割」が21％、「人間関係」が20％だった。

キャリアデザインセンターはこれらの結果を踏まえて、働く場所や働き方とエンジニアの幸福度、職場満足度との間には一定の関係がうかがえるとしている。