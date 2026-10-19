ガートナージャパン（以下、ガートナー）は2026年9月28日、「日本におけるクラウドとAIのハイプサイクル：2026年」を発表した。31の先端的なクラウドとAIのテクノロジーやイノベーションを取り上げている。

2026年版では、「Newオンプレミス」「ソブリン・クラウド」「検索拡張生成（RAG）」「サイト・リライアビリティ・エンジニアリング」（SRE）、「IaC」（Infrastructure as Code）、「クラウド・ネイティブ」などが“幻滅期”や“啓発期”に入った。

一方、「AI駆動型クラウド・コンピューティング」「宇宙コンピューティング」「ネオクラウド（Neocloud）」「ソブリンAI」「A2Aプロトコル」（Agent-to-Agentプロトコル）、「MCP」（Model Context Protocol）、「マルチエージェント」「FinOps」「オープンウェイト・モデル」などは“黎明期”で期待が高まっている。

技術への期待が最も高まっている状態、“「過度な期待」のピーク期”には、「フロンティアAI」「FDE」（Forward Deployed Engineer）、「エージェント型AI」「フィジカルAI」「クラウド・レジリエンス」の5項目が位置付けられた。

ガートナーは、AI分野全般でベンダーの投資が活発で、ユーザー企業の関心や実践も急速に高まっていることから、多くの技術が比較的短期間で成熟していくとみている。エージェント型AIを中心とした市場については、今後も急速な進化が続くと予測している。

フロンティアAIは企業の競争力を左右する戦略的基盤に

ガートナーは、最先端のAIモデルであるフロンティアAIを、AI産業革命を支える中核技術と位置付け、企業の競争力や国家の技術主権を左右する戦略的基盤になりつつあるとしている。

現在、OpenAI、Anthropic、Google、SpaceXAI（旧xAI）などの主要ベンダーが、より高度な推論能力やAIエージェント機能を備えたフロンティアAIの開発競争を推進している。その性能向上は、ソフトウェア開発、研究開発、業務自動化、科学技術計算など幅広い分野の変革を促している。

ガートナーの亦賀忠明氏（ディスティングイッシュト バイス プレジデント アナリスト）は、「フロンティアAIは、今後あらゆるAIサービスやAIエージェントの知能基盤となる可能性が高く、企業にとっては『採用するか否か』ではなく、『どのモデルを、どのようなガバナンスの下で利用するか』が重要な経営課題となる」と述べている。

フロンティアAIを戦略的に利用する企業は新たな競争優位を獲得できる一方で、特定ベンダーへの依存や、地政学的要因による提供制限、価格変動、法規制の影響を受けるリスクも高まる。そのためガートナーは、性能だけでなく、マルチAIモデル戦略やソブリンAI、データ主権を含めた総合的なAI戦略が競争力を左右すると指摘する。

クラウドはAI駆動型クラウドに進化

AWS（Amazon Web Services）などのハイパースケーラーの登場から約20年がたち、クラウドは企業にとって不可欠なインフラだ。AIとクラウドは相互に進化しており、クラウドは、AIを利用する基盤から、AIを中核として設計、運用される「AI駆動型クラウド」に進化している。ガートナーは、このパラダイムシフトが、クラウドの役割だけでなく、企業のIT戦略やビジネス戦略、さらには競争環境そのものを変えつつあるとみている。

「クラウドは、従来のITインフラの単なる延長ではなく、AIエージェントを構築、実行し、連携させ、運用する戦略プラットフォームに変貌しつつある。企業は、クラウドを継続的なイノベーションを支える経営基盤として位置付ける必要がある。今後は、AIそのものだけでなく、それを支えるクラウドの進化が企業競争力を左右する」（亦賀氏）

クラウド戦略は人材戦略でもある

ガートナーによると、テクノロジーを導入するだけではAI駆動型クラウドに転換できない。経営層から現場まで、AIやクラウド、プラットフォームエンジニアリングに関する知識や能力を継続的に高めることが欠かせないという。

「AI時代の競争力は、テクノロジーそのものではなく、それを利用して価値に結び付ける人材と組織によって決まる。クラウド戦略は、同時に人材戦略でもある」（亦賀氏）

ガートナーはユーザー企業に対し、個々の製品やベンダーだけを見るのではなく、AIエージェントプラットフォーム、AI駆動型クラウド、標準化、オープンエコシステムといった市場全体の変化を継続的に注視する必要があると指摘。その上で、自社のアーキテクチャやパートナー戦略、投資のタイミングを柔軟に見直し、変化を競争優位に転換していくことが重要だとしている。